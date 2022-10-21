الجمعة 21 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تطلب تفريع الكاميرات بمحيط العثور على جثة شخص بالهرم

جثة
جثة
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أمرت النيابة العامة بالجيزة، بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط واقعة العثور على جثة شخص مقتولًا في منطقة الهرم لتحديد هوية مرتكبي الجريمة والقبض عليهم.

البداية عندما تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة إشارة من مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لشرطة النجدة بالعثور على جثة شخص مقتول في ظروف غامضة، بشارع أبو الهول السياحي بمنطقة الهرم.

انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة وفحص كاميرات المراقبة المركبة بالمكان فضلًا عن الإستماع إلى أقوال شهود العيان، وفحص علاقات المجني عليه لبيان وجود عداوات تتطرق إلى ارتكاب الجريمة من عدمه.

وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وأخطر اللواء سامح الحميلي حكمدار الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.

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وائل لطفي

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