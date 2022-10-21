الجمعة 21 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

هاشتاج «رسالة شكر للرئيس» يتصدر «تريند تويتر»: رجل الإنجازات والمهام الصعبة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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تصدر هاشتاج «رسالة شكر للرئيس» قائمة «التريند» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء اليوم الجمعة.

وأطلق مغردو هذا «الهاشتاج»، تعبيرًا عن تأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، ووجهوا عبارات الشكر للرئيس على  الإنجازات التي تم تحقيقها على أرض الواقع خلال السنوات  الماضية.

وشارك مغردون العشرات من الإنجازات المصرية الكبيرة التي تم تحقيقها على أرض مصر، ولمسها المواطن في الشارع المصري، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكتب حساب «د.هند العقيل»: «مصر بتتقدم وبتتغير.. السيسي مر من هنا»، وكتب حساب «خالد الساعدي»: «رجل الإنجازات والمهام الصعبة».

وغرّد حساب «منى الأباصيري»: «عاجزين عن توجيه كلمات الشكر للرئيس السيسي.. حفظ البلاد والعباد من شر الأشرار على مدار سنوات، وساهم في طفرة تستفيد منها أجيال».

رئيس التحرير

وائل لطفي

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