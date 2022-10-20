الخميس 20 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

طاهر أبو زيد يتصالح فى قضية الشيكات بدون رصيد

طاهر أبو زيد
طاهر أبو زيد
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تقدم لاعب نادي الأهلي الأسبق طاهر أبو زيد بطلب تصالح مع أحد الفنادق الذي اتهمه بتحرير شيكات بدون رصيد لصالحه أمام محكمة جنح مدينة نصر وتم التصالح في القضية.

كانت قد قضت محكمة جنح مدينة نصر بحبس طاهر أبوزيد، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، لمدة 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ على ذمة قضية تحرير شيكات دون رصيد في القضية رقم 9833 لسنة 2022.

وتقدم المحاميان حسن عبدالفتاح علام والدكتور أحمد سعد، ببلاغ ضد طاهر أبوزيد، لاتهامه بتحرير شيك دون رصيد، تتمثل قيمته في نفقات إقامته بأحد الفنادق الشهيرة بدائرة قسم أول مدينة نصر.

جدير بالذكر أن الفندق قد أقام أيضًا الجنحة رقم 9832 لسنة 2022 والمحدد لها جلسة 6/7/2022، والجنحة رقم 9834 لسنة 2022 والمحدد لها جلسة 7/7/2022، عن مبالغ شيكات دون رصيد عجز عن سدادها للفندق تخطت حاجز المليون جنيه.

طاهر ابو زيد قضية الشيكات بدون رصيد لاعب نادي الأهلي الأسبق تحرير شيكات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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