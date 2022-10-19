الأربعاء 19 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سودانى يقتل آخر بسبب تليفون محمول فى مدينة نصر

جثة
جثة
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أقدم سودانى على قتل مواطن سودانى آخر بسبب خلاف على ملكية هاتف محمول بمدينة نصر.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغًا مفاده وجود جثة بأحد الشوارع، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شخص مقتول بطعنات إثر تعدٍ بسلاح أبيض وبالفحص تبين أن القتيل سودانى الجنسية.

بعمل التحريات، تبين أن المجنى عليه على خلافات مع آخر يحمل نفس الجنسية على ملكية هاتف محمول وفى يوم الواقعة تقابل الاثنان في الشارع ونشبت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهم باستلال سكين من طيات ملابسه وانهال على المجنى عليه طعنًا حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتم ضبط المتهم، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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وائل لطفي

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