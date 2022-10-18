الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

امتحانات
امتحانات
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على الرغم من بدء الفصل الدراسي الأول بداية الشهر الجاري إلا أن البحث عن موعد امتحانات الترم الأول أصبح الشاغل لكل من الطلاب وأولياء الأمور حتى أصبحت من أكثر الكلمات بحثًا عبر جوجل.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت قبل بداية العام الدراسي الخريطة الزمنية لـ الفصل الدراسي الأول وحددت مواعيد امتحانات الترم الأول والتي ستكون في يناير من العام المقبل، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023، وطريقة تقييم طلاب هذا العام .

 

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

حسب بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووفقًا للخريطة الزمنية الرسمية المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم  للعام الدراسي الحالي 2022 / 2023، فقد تقرر عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول في  14 يناير 2023، وتستمر لمدة أسبوعين وبعدها يحصل الطالب على إجازة لمدة 14 يوما، قبل بداية الترم الثاني .

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واعتبرت الوزارة فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول  ضمن أيام الدراسة الفعلية في المدارس ، وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً التي تبلغ 98 يوماً بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية للفصل الدراسي الأول .

نظام تقييم الطلاب 

وحدد رضا حجازي نظام تقييم الطلاب لصفوف النقل من الصف 6 الابتدائي وحتى الصف 2 ثانوي العام للعام الدراسي وجاء كالتالي: 

  • سيكون هناك ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الواحد،  الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة.
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  • الاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة.
  • اختبار نهاية الفصل الدراسي: يكون في نهاية الفصل الدراسي ويستهدف قياس نواتج التعلم في الفصل الدراسي بأكمله، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع درجات الاختبارين (الدرجة الأعلى في اختبار الشهر الأول أو الثاني) و(درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي).
  • الطالب في سنوات النقل سيكون توزيع درجاته في كل مادة 80% من درجة اختبار نهاية الفصل + 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة  "الانضباط" + و5% على السلوك.
الفصل الدراسي الأول امتحانات وزارة التربية والتعليم امتحانات الترم الأول رضا حجازي

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