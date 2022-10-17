انفجارات وانقطاع فى التيار الكهربائى بأجزاء من أوكرانيا

أفادت تقارير إعلامية أوكرانية، بوقوع عدة انفجارات في أجزاء مختلفة من أوكرانيا في وقت متأخر من ليل الأحد/الإثنين، بينما قال الرئيس فلاديمير زيلينسكي إن العديد من المدن الأوكرانية تعاني من نقص في الكهرباء.

وقال زيلينسكي في خطاب ألقاه ليل الأحد، تم بثه على وسائل التواصل الاجتماعي، "في بعض مدن ومناطق أوكرانيا، يتعين على مهندسي الطاقة أن يحدوا من الإمداد بالكهرباء حتى يعمل النظام بأكمله بطريقة مستقرة".

وبحسب تقارير إعلامية أوكرانية، سُمع دوي انفجارات في مدينتي ميكولايف وأوديسا ليل الأحد، وكذلك منطقتي أوديسا وخاركوف.

وفي ميكولايف، اندلع حريق في موقع لتخزين الوقود بعد الإبلاغ عن الانفجارات. أما في منطقة سومي، أفادت السلطات المحلية بتنفيذ انقطاع طارئ للتيار الكهربائي.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الروسية استهدفت منشآت طاقة أوكرانية ومراكز قيادة عسكرية باستخدام صواريخ عالية الدقة.