الإثنين 17 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انفجارات وانقطاع فى التيار الكهربائى بأجزاء من أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا
ads

أفادت تقارير إعلامية أوكرانية، بوقوع عدة انفجارات في أجزاء مختلفة من أوكرانيا في وقت متأخر من ليل الأحد/الإثنين، بينما قال الرئيس فلاديمير زيلينسكي إن العديد من المدن الأوكرانية تعاني من نقص في الكهرباء.

وقال زيلينسكي في خطاب ألقاه ليل الأحد، تم بثه على وسائل التواصل الاجتماعي، "في بعض مدن ومناطق أوكرانيا، يتعين على مهندسي الطاقة أن يحدوا من الإمداد بالكهرباء حتى يعمل النظام بأكمله بطريقة مستقرة".

وبحسب تقارير إعلامية أوكرانية، سُمع دوي انفجارات في مدينتي ميكولايف وأوديسا ليل الأحد، وكذلك منطقتي أوديسا وخاركوف.

وفي ميكولايف، اندلع حريق في موقع لتخزين الوقود بعد الإبلاغ عن الانفجارات. أما في منطقة سومي، أفادت السلطات المحلية بتنفيذ انقطاع طارئ للتيار الكهربائي.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الروسية استهدفت منشآت طاقة أوكرانية ومراكز قيادة عسكرية باستخدام صواريخ عالية الدقة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

«القاهرة الإخبارية» آخر عنقود منظومة الإعلام المصرى

الأكثر قراءة

انفجارات وانقطاع فى التيار الكهربائى بأجزاء من أوكرانيا

هزة أرضية تضرب تبوك شمال السعودية

الجيش الإسرائيلى يعتقل فلسطينيًا شمالى الضفة

عودة طالبة لأسرتها بعد اختفاء 4 أشهر فى كفر شكر

مصرع شخصين جراء كارثة سيول فى جزيرة يونانية

أوكرانيا تعلن حالة التأهب الجوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الكورة إجوان

محمد العسيري

قناة القاهرة.. الطلّة حلوة

ماجد حبته

الرئيس الصينى يتعهد ويتوعد

لواء. محسن الفحام

اطمئنى يا مصر

لواء.حمدى البطران

ذات ندوة

د. منى حلمى

أحب معرفة موعد ومكان وطريقة موتى

علي سعدة

صرخة مدينة

د.أحمد الخميسى

حماية التعليم.. تلاميذ ومدرسين

صور

مباراة فوز الأهلى على اتحاد المنستيرى فى دورى أبطال إفريقيا

لاعبو الأهلى يحيون الجمهور قبل لقاء اتحاد المنستيرى

مباراة الزمالك وفلامبو البوروندي في دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تصاعد التوتر مع إسرائيل.. الأمم المتحدة تسعى لتهدئة الأوضاع فى الضفة

قنبلة موقوتة.. كيف يشكل «إيتمار بن غفير» أزمة لليمين الإسرائيلى فى الانتخابات؟

الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب برصاص الاحتلال متأثرًا بجراحه