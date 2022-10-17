التصرح بدفن جثة شاب لقى مصرعه أسفل قطار الصعيد فى البدرشين

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة شاب لقي مصرعه، بعدما صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالبدرشين، وقد تبين من خلال التحريات أن الوفاة طبيعية ولا شبهة جنائية في الحادث.

كان بلاغ قد ورد لضباط مباحث قسم شرطة البدرشين من غرفة النجدة بمصرع شاب دهسه قطار، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وتبين وجود جثة شاب أشلاء.

وبعمل التحريات تبين ان الشاب أثناء عبوره شريط السكة الحديد دهسه قطار ولا شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.