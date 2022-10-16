8 مصابين فى تصادم سيارة أجرة وتوك توك بإسنا

وقع حادث تصادم بين سيارة أجرة ومركبة توك توك، أدى إلى إصابة 8 أشخاص في مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وتم نقل المصابين لمستشفى طيبة التخصصي التابع لهيئة الرعاية الصحية بمدينة إسنا لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

البداية بتلقي اللواء دكتور هشام عبدالغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة ومركبة توك توك، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وتم على الفور نقلهم لمستشفى طيبة التخصصى التابع لهيئة الرعاية الصحية بمدينة إسنا، لإجراء الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.