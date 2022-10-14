واشنطن تحث الداعمين على إنشاء نظام دفاع جوى متعدد المستويات لأوكرانيا

تمارس واشنطن ضغوطًا على حلفاء وداعمي أوكرانيا لإنشاء نظام دفاع جوي طارئ، باستخدام معدات تناسب معايير حلف شمال الأطلسي (ناتو) بعضها حديث جدًا وبعضها أقدم، لحماية الأهداف الأوكرانية الأساسية الاستراتيجية من القصف الروسي.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الخميس في بروكسل، غداة اجتماع لنحو خمسين عضوًا في مجموعة الاتصال الأوكرانية التي أسستها الولايات المتحدة وترأسها "ما قالت الإدارة (الأوكرانية) إنه أكثر ما هي بحاجة إليه فورًا هو الدفاع الجوي".

ومن أجل إنشاء "الدرع الجوي" الذي طالب به الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يجب إنشاء ما يسمّيه العسكريون نظام دفاع أرض جو متعدد المستويات.

وأوضح رئيس هيئة الأركان العامة الأمريكية الجنرال مارك ميلي، الأربعاء، طبيعة أنظمة الدفاع ذات المستويات الثلاثة "أنظمة قصيرة المدى ومنخفضة الارتفاع، ثمّ أنظمة متوسطة المدى ومتوسطة الارتفاع، وأخيرًا أنظمة بعيدة المدى وعالية الارتفاع"، وستسمح المستويات الثلاثة بحماية الأهداف الاستراتيجية الأوكرانية كالمدن الكبيرة والمنشآت الأساسية ومراكز السلطة، من الصواريخ البالستية وصواريخ كروز والطائرات المسيّرة.

- أمريكا تعد بتوريد أنظمة دفاع "ناسامس"

ووعدت الولايات المتحدة بتوريد أنظمة دفاع "ناسامس" التي سيصل أول نظاميْن منها قريبًا إلى أوكرانيا. وطلبت واشنطن ستة أنظمة أخرى من شركة Raytheon المصنّعة، لكن قد لا يتم تسليم الأنظمة القصيرة أو المتوسطة المدى والأنظمة المتوسطة الارتفاع قبل عامين أو ثلاثة.

وأرسلت ألمانيا أول نظام دفاع جوي ألماني من طراز "ايريس-تي Iris-T" إلى كييف التي يجب أن ننتظر حتى العام المقبل لتحصل على الأنظمة الثلاثة الأخرى الموعود بها، ويهدف هذا النظام المتوسط المدى ولكن العالي الارتفاع إلى حماية مدينة صغيرة.

من أجل تسريع العملية، حثّت الولايات المتحدة الأربعاء حلفاءها على إرسال معداتهم المتوافرة للدفاع الجوي، حتى القديمة منها، إلى كييف، شرط أن تكون مناسبة لمعايير حلف شمال الأطلسي، وكانت إسبانيا أول من استجاب للدعوة الأمريكية اعتبارًا من الخميس، إذ أعلنت عن أنها سترسل إلى أوكرانيا أربعة أنظمة أرض-جو متوسطة المدى من طراز "هوك"، بحسب أوستن الذي رحّب بـ"الردّ السريع جدًا"،

وتعود هذه الأنظمة إلى الحرب الباردة وتمّ تحديثها على مر السنوات، وجدّدت إسبانيا 9 منها لإطالة عمرها.

- فرنسا ستوفّر لكييف رادارات وأنظمة صواريخ

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء، عن أن فرنسا ستوفّر لكييف "رادارات وأنظمة صواريخ مضادة للطائرات لحماية الأوكرانيين، من الهجمات وخصوصًا لحمايتهم من هجمات الطائرات من دون طيار".

لم يحدد طراز أنظمة الدفاع الجوي هذه، لكن مسئولًا عسكريًا أمريكيًا تحدّث عن نظام أرض-جو عالي الارتفاع معروف باسم "سامب" وهو المنافس الأوروبي لنظام "باتريوت" الأمريكي المستخدم في فرنسا وإيطاليا وسنغافورة.

ويُستخدم هذا النظام في الدفاع الجوي لحلف شمال الأطلسي، وقالت الرئاسة الفرنسية الخميس "يبدو الإيطاليون راغبين في رؤية ما يمكن تقديمه من أنظمة "سامب"، لكن كل ذلك معقّد للغاية ويجب البحث فيه مع شركاء آخرين، مضيفة أنه عمل جارٍ نظرًا للمطالب الأوكرانية".