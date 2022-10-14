القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة إلى المركز الطبى العالمى

نظّمت القوات المسلحة زيارة لوفد من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وعدد من السفراء الأفارقة ورجال الأعمال من دولة نيجيريا إلى المركز الطبي العالمي، وذلك للتعرف على الإمكانات الطبية المتطورة داخل المركز.

بدأت الزيارة بعرض فيلم تسجيلي تناول الإمكانات الهائلة داخل المركز الطبي العالمي، والذي يعد أحد أهم الصروح الطبية بالقوات المسلحة بما يمتلكه من وسائل طبية وتكنولوجية متطورة في جميع التخصصات الطبية.

وشملت الزيارة تفقد الوفد عدداً من الأقسام داخل المركز شملت المعمل وأجنحة المرضى وغرفهم كذلك الرعاية المركزة والفندق ومبنى الأشعة ومبنى الأورام.

وألقى اللواء طبيب هشام الششتاوي، مدير إدارة الخدمات الطبية، كلمة أشار فيها إلى جهود القيادة العامة للقوات المسلحة في تطوير القطاع الطبي والتعاون المستمر في دعم القطاع الطبي والتنسيق مع الأشقاء الأفارقة لتطوير المنظومة الصحية ودعم السياحة العلاجية.

كما ألقى اللواء طبيب أشرف عبدالراضي، محمود مدير المركز الطبي العالمي، كلمة أكد خلالها أن المركز الطبي العالمي، يعد من أهم المراكز الطبية التي تسهم في تقديم الخدمات الطبية المتميزة، وأن تنظيم مثل هذه الزيارات يسهم في تحقيق التقارب مع الأشقاء الأفارقة.

من جانبهم، عبر سفراء الدول الإفريقية عن تقديرهم جهود القوات المسلحة في جميع المجالات، مؤكدين أن زياراتهم للمنشآت الطبية بالقوات المسلحة بما تمتلكه من إمكانات عالمية تسهم في التعرف على كل ما هو جديد في المجال الطبي.

واختتمت الزيارة بتكريم وفد جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وتبادل الدروع مع السفراء الأفارقة.