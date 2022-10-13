منعه من الدخول.. حبس عامل تعدى على مُدرس بالبدرشين

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، حبس العامل المتهم بالتعدي على مدرس وإصابته بنزيف في الأنف داخل المدرسة، ومنعه من الدخول أثناء فسحة الطالبات بمنطقة البدرشين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، بلاغاً من مدرس في العقد الخامس من عمره مصابًا بنزيف في الأنف، يتهم فيه عامل "طالب سابق بالمدرسة" في العقد الثاني من عمره، بالتعدي عليه بالضرب لمنعه من دخول المدرسة أثناء فسحة الطالبات بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص وسماع أقوال الشهود تبين صحة البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة وإصدار إذن من النيابة العامة، أمكن ضبط المتهم وتم اقتياده إلى ديوان المركز.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.