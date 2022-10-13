الخميس 13 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم 13-10-2022

مواد البناء
مواد البناء
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ارتفع سعر طن الحديد في بعض الشركات خلال تعاملات اليوم الخميس، كما سجل سعر طن الأسمنت ارتفاع جديد وسط مخاوف من اتجاه الحكومة لرفع سعر الغاز الطبيعي بنسبة 109% من سعره الأول والذي تستخدمه شركات الأسمنت والحديد والصلب.

ويعاني سوق مواد البناء من ركود عالمي مع ارتفاع معدلات التضخم في أكبر اقتصاديات بالعالم تأثرًا بالحرب الروسية الأوكرانية ومن قبل فيروس كورونا، وتراجعت أسعار مواد البناء عالميًا إلا أنها في مصر ورغم الركود ترتفع في أغلب الاحيان أو تتجه إلى الاستقرار.

 

سعر طن الحديد 

 

سعر طن الحديد الاستثماري17850 جنيها 17900 جنيه
سعر طن الحديد من شركة عز18,100 جنيه18,382 جنيها
سعر طن الحديد من بشاى18,000 جنيه18,100 جنيه
سعر طن الحديد من العتال17,800 جنيه17,800 جنيه
سعر طن حديد عطية17,000 جنيه17,000 جنيه
سعر طن حديد سرحان17,000 جنيه17,000 جنيه
سعر طن حديد المراكبى15,750 جنيها15,750 جنيها
سعر طن حديد المصريين17,750 جنيها17,750 جنيها
سعر طن حديد الكومى17,000 جنيه17,000 جنيه
سعر طن حديد المعادى17,000 جنيه17,000 جنيه
سعر طن حديد العشري17,100 جنيه17,100 جنيه
سعر طن حديد مصر ستيل17,200 جنيه17,200 جنيه

 

 

سعر الأسمنت 

وارتفع سعر الأسمنت في بعض الشركات وسط تخوفات من تأثير قرار مصر برفع سعر بيع الغاز الطبيعي بنسبة 109% من سعره القديم إلى تأثيره على صناعة الأسمنت في مصرن وهو الزيادة الثانية بعد أن رفعته في المرة الأولى على مصانع الحديد والصلب والأسمنت والبتروكيماويات والأسمدة في أكتوبر 2021، بواقع 1.25 دولار ليصبح 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية.

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وجاء سعر الأسمنت خلال تعاملات اليوم الخميس كالتالي: 

  • سجل أسمنت السويدي 1500 جنيه في الطن.
  • بلغ سعر الأسمنت المخصوص 1480 جنيهًا في الطن.
  • وصل سعر الأسمنت وادي النيل 1500 جنيه في الطن.
  • وسجل أسمنت حلوان 1490 جنيهًا في الطن.
  • بلغ سعر الأسمنت الرمادى 1468.73 جنيه.
  • سجل سعر الأسمنت الممتاز 1480 جنيهًا للطن.
  • وسجلت أسعار الأسمنت المخلوط بين 1000 إلى 1100 جنيه.
  • بلغ سعر الأسمنت المقاوم بين 1465 و1490 جنيهًا.
  • وسجل سعر الأسمنت الأبيض بين 2600 إلى 2700 جنيه.

واتجهت الحكومة المصرية الإثنين الماضي حسب الجريدة الرسمية إلى رفع  سعر بيع الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت بنسبة 109%، وارتفع سعر بيع الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت إلى 12 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك مقارنة بـ 5.75 دولار قبل الزيادة.

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