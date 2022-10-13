مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم 13-10-2022
ارتفع سعر طن الحديد في بعض الشركات خلال تعاملات اليوم الخميس، كما سجل سعر طن الأسمنت ارتفاع جديد وسط مخاوف من اتجاه الحكومة لرفع سعر الغاز الطبيعي بنسبة 109% من سعره الأول والذي تستخدمه شركات الأسمنت والحديد والصلب.
ويعاني سوق مواد البناء من ركود عالمي مع ارتفاع معدلات التضخم في أكبر اقتصاديات بالعالم تأثرًا بالحرب الروسية الأوكرانية ومن قبل فيروس كورونا، وتراجعت أسعار مواد البناء عالميًا إلا أنها في مصر ورغم الركود ترتفع في أغلب الاحيان أو تتجه إلى الاستقرار.
سعر طن الحديد
|سعر طن الحديد الاستثماري
|17850 جنيها
|17900 جنيه
|سعر طن الحديد من شركة عز
|18,100 جنيه
|18,382 جنيها
|سعر طن الحديد من بشاى
|18,000 جنيه
|18,100 جنيه
|سعر طن الحديد من العتال
|17,800 جنيه
|17,800 جنيه
|سعر طن حديد عطية
|17,000 جنيه
|17,000 جنيه
|سعر طن حديد سرحان
|17,000 جنيه
|17,000 جنيه
|سعر طن حديد المراكبى
|15,750 جنيها
|15,750 جنيها
|سعر طن حديد المصريين
|17,750 جنيها
|17,750 جنيها
|سعر طن حديد الكومى
|17,000 جنيه
|17,000 جنيه
|سعر طن حديد المعادى
|17,000 جنيه
|17,000 جنيه
|سعر طن حديد العشري
|17,100 جنيه
|17,100 جنيه
|سعر طن حديد مصر ستيل
|17,200 جنيه
|17,200 جنيه
سعر الأسمنت
وارتفع سعر الأسمنت في بعض الشركات وسط تخوفات من تأثير قرار مصر برفع سعر بيع الغاز الطبيعي بنسبة 109% من سعره القديم إلى تأثيره على صناعة الأسمنت في مصرن وهو الزيادة الثانية بعد أن رفعته في المرة الأولى على مصانع الحديد والصلب والأسمنت والبتروكيماويات والأسمدة في أكتوبر 2021، بواقع 1.25 دولار ليصبح 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية.
وجاء سعر الأسمنت خلال تعاملات اليوم الخميس كالتالي:
- سجل أسمنت السويدي 1500 جنيه في الطن.
- بلغ سعر الأسمنت المخصوص 1480 جنيهًا في الطن.
- وصل سعر الأسمنت وادي النيل 1500 جنيه في الطن.
- وسجل أسمنت حلوان 1490 جنيهًا في الطن.
- بلغ سعر الأسمنت الرمادى 1468.73 جنيه.
- سجل سعر الأسمنت الممتاز 1480 جنيهًا للطن.
- وسجلت أسعار الأسمنت المخلوط بين 1000 إلى 1100 جنيه.
- بلغ سعر الأسمنت المقاوم بين 1465 و1490 جنيهًا.
- وسجل سعر الأسمنت الأبيض بين 2600 إلى 2700 جنيه.
واتجهت الحكومة المصرية الإثنين الماضي حسب الجريدة الرسمية إلى رفع سعر بيع الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت بنسبة 109%، وارتفع سعر بيع الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت إلى 12 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك مقارنة بـ 5.75 دولار قبل الزيادة.