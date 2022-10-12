سعر الذهب اليوم في مصر وكيفية حساب المصنعية

حالة من التذبذب يشهدها سعر جرام الذهب في بورصة الذهب المصرية على مدار الأسبوعين الماضيين شهدت أسعار الذهب انخفاض ملحوظ وكانت فرصة جيدة اما من يريد الاستثمار في شراء الذهب، اما في خلال هذه الاستثناء عادت أسعار الذهب في مصر الآن للارتفاع مرة أخرى.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 سعر 1277.75 جنيه مصري للبيع، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 سعر 1272 جنيه مصر للشراء مسجلا بذلك صعود 3.5 جنيه، سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC بلغ 7115 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 958.25 جنيه مصري للبيع، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 954 جنيه مصر للشراء مسجلا بذلك صعود 2.5 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 1118 جنيه مصري للبيع، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 1113 جنيه مصر للشراء مسجلًا بذلك صعود 3 جنيه.

نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC بلغ 4915 جنيه

ربع جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC بلغ 2460 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 22

سعر جرام الذهب عيار 22 سعر 1171.25 جنيه مصري للبيع، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 سعر 1166 جنيه مصر للشراء مسجلًا بذلك صعود 3 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب عيار 14 سعر 745.25 جنيه مصري للبيع، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 سعر 742 جنيه مصر للشراء مسجلًا بذلك صعود 2.5 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 12

سعر جرام الذهب عيار 12 سعر 638.75 جنيه مصري للبيع، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 سعر 636 جنيه مصر للشراء مسجلًا بذلك صعود 1.75 جنيه.

سعر مصنعية الذهب

وتختلف أسعار الذهب اليوم في مصر بسبب المفروق المصنعية من محل صاغة لآخر، والتي تختلف باختلاف سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة.

ويتراوح سعر المصنعية من 30 و65 جنيهًا للجرام باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

يذكر ان البنك المركزي ثبت أسعار الفائدة علي سعر الإيداع بنسبة 11.25% والاقتراض لليلة واحدة 12.25% أبقي سعر الائتمان والخصم عند 11.75%، والعملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.75%.