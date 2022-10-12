الأربعاء 12 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر وكيفية حساب المصنعية

الذهب
الذهب
ads

حالة من التذبذب يشهدها سعر جرام الذهب في بورصة الذهب المصرية على مدار الأسبوعين الماضيين شهدت أسعار الذهب انخفاض ملحوظ وكانت فرصة جيدة اما من يريد الاستثمار في شراء الذهب، اما في خلال هذه الاستثناء عادت أسعار الذهب في مصر الآن للارتفاع مرة أخرى.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 سعر 1277.75 جنيه مصري للبيع، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24  سعر 1272 جنيه مصر للشراء مسجلا بذلك صعود 3.5 جنيه، سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC بلغ 7115 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 958.25 جنيه مصري للبيع، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 954 جنيه مصر للشراء مسجلا بذلك صعود 2.5 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 1118 جنيه مصري للبيع، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 1113 جنيه مصر للشراء مسجلًا بذلك صعود 3 جنيه.

نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC بلغ 4915 جنيه

ربع جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC بلغ 2460 جنيه

txt

تكلفة العمرة كاملة.. سعر تذكرة الطيران من مصر للسعودية الأربعاء 12 أكتوبر 2022

txt

رئيس شعبة الذهب يكشف أسباب الزيادة والانخفاض اليومية فى سعر المعدن الأصفر (فيديو)

سعر جرام الذهب عيار 22

سعر جرام الذهب عيار 22 سعر 1171.25 جنيه مصري للبيع، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 سعر 1166 جنيه مصر للشراء مسجلًا بذلك صعود 3 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب عيار 14 سعر 745.25 جنيه مصري للبيع، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 سعر 742 جنيه مصر للشراء مسجلًا بذلك صعود 2.5 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 12

سعر جرام الذهب عيار 12 سعر 638.75 جنيه مصري للبيع، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 سعر 636 جنيه مصر للشراء مسجلًا بذلك صعود 1.75 جنيه.

سعر مصنعية الذهب 

وتختلف أسعار الذهب اليوم في مصر بسبب المفروق المصنعية من محل صاغة لآخر، والتي تختلف باختلاف سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة.

 ويتراوح سعر المصنعية من 30 و65 جنيهًا للجرام باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

يذكر ان البنك المركزي ثبت أسعار الفائدة علي سعر الإيداع  بنسبة 11.25% والاقتراض لليلة واحدة  12.25%  أبقي سعر الائتمان والخصم عند 11.75%، والعملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.75%.

سعر جرام الذهب بورصة الذهب المصرية اسعار الذهب في مصر الان سعر جرام الذهب عيار 18 سعر جرام الذهب عيار 21 سعر مصنعية الذهب

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن السياحة الدينية وأشياء أخرى

الأكثر قراءة

رابط التسجيل في منصة نسك الإلكترونية 1444 لحجز باقة العمرة بـ4400 جنيه

منظمة الصحة العالمية: جدرى القردة تجاوز 70 ألف إصابة

خبراء: الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ تواجه الانبعاثات الكربونية

مستفيدون من مشروعات المياه فى الأقصر: «أنقذتنا من الأمراض الخطيرة»

«اتحاد الدواجن»: استيراد المجزّءات غير قانونى ويدمر الصناعة الوطنية

محمد رمضان عبر «فيسبوك»: الحمد لله.. نمبر وان زي كل سنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

حصاد أسبوع ساخن من عمر الأزمة الأوكرانية

محمد العسيري

أباطرة الفتنة فى المحليات

ماجد حبته

شهادة من صندوق النقد

د هند جاد

بلا بلا.. ضل راجل ولا ضل حيطة

أحمد البنا

رؤية الهدف.. النبى نموذجًا

إبراهيم داود

آنى إرنو والأدب المتين

ماجد حبته

أدوية يوم القيامة!

أمل زيادة

المدارس.. رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (9)

صور

انتخابات نقابة المهن الموسيقية

مباراة فوز الزمالك على فلامبو البورندى فى دورى أبطال أفريقيا

مباراة الأهلى واتحاد المنستيرى فى دورى أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يناقش اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

نص اتفاق ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان: التزام بحري وتفاوض بري محتمل (وثائق)

إسرائيل: الكابينت يدعم اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.. وشاكيد تمتنع