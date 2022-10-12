تكلفة العمرة كاملة.. سعر تذكرة الطيران من مصر للسعودية الأربعاء 12 أكتوبر 2022

يشغل سعر العمرة من مصر 2022 العديد من الراغبين في أدائها، وكذلك سعر الطيران من مصر للملكة العربية السعودية، وذلك بعد إعلان المملكة العربية السعودية عن فتح باب الحجز أمام المعتمرين المصريين بدون أية قيود أو شروط صحية بشكل إلكتروني وسط تسهيلات كبيرة.

تسهيلات للمصريين في أداء العمرة

وقد أعلن وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، خلال زيارته إلى مصر عن حزمة من التسهيلات التي تقدمها المملكة للمعتمرين المصريين، وفي مقدمتها الحصول على تأشيرة لأداء العمرة خلال 24 ساعة فقط.

تطبيق نسك لأداء العمرة

وكشف الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، عن إطلاق حكومة المملكة لتطبيق جديد وهو نسك والذي يعتبر تحديث لتطبيق اعتمرنا الذي كان موجود في السابق، مؤكداً على أن التطبيق الجديد يقدم المزيد من التسهيلات خلال عملية حجز العمرة، كما يمكن إنشاء حساب جديد عليه للزائر الراغب في أداء مناسك العمرة، وبعد عملية الحجز تصدر التأشيرة خلال 24 ساعة فقط.

سعر العمرة من مصر 2022

وقال وزير الحج والعمرة السعودي إن سعر العمرة من مصر سيكون 4400 جنيه فقط بالنسبة للراغبين في حجز العمرة من خلال تطبيق نسك فقط، حيث يتاح هذا المبلغ لمن قاموا بالتسجيل والحجز عبر التطبيق وليس من خارجه.

وأضاف الوزير السعودي أن سعر العمرة من مصر سيكون شاملة باقة العمرة بالكامل باستثناء تذاكر الطيران فقط، حيث تشمل الباقة كافة المميزات التي يحصل عليه المعتمر بالمبلغ المذكور بالأعلى.

سعر تذكرة الطيران من مصر للسعودية اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022

وننشر لكم في هذا التقرير سعر تذكرة الطيران من مصر للسعودية اليوم 2022، للأشخاص الراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية.

وإليكم سعر تذكرة الطيران من مصر للسعودية اليوم 2022: