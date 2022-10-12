الأربعاء 12 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أسعار المنتجين في أمريكا ترتفع أكثر من المتوقع خلال سبتمبر

المنتجين في أمريكا
المنتجين في أمريكا
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ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في سبتمبر وسط صعود قوي في تكاليف الخدمات والسلع، الأمر الذي يرجح أن يظل التضخم مرتفعًا بشكل كبير لبعض الوقت.

وأوضحت وزارة العمل اليوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع 0.4 بالمئة الشهر الماضي. وتم تعديل البيانات لشهر أغسطس لتظهر انخفاض المؤشر 0.2 بالمئة بدلًا من هبوطه 0.1 بالمئة كما تم الإعلان سابقًا.

وعلى مدار 12 شهرًا حتى سبتمبر، ارتفع المؤشر بنسبة 8.5 بالمئة بعد صعود بنسبة 8.7 بالمئة في أغسطس.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين 0.2 بالمئة على أساس شهري و8.4 بالمئة على أساس سنوي.

وأظهر مسح أجرته رويترز أنه من المرجح أن تظهر بيانات ستنشر غدا الخميس ارتفاع أسعار المستهلكين في سبتمبر، مما يدعم توجه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس الشهر المقبل للمرة الرابعة هذا العام.

وفي وقت سابق،  قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الأحد، إن قرار مجموعة (أوبك+) المتعلق بخفض إنتاج النفط غير مفيد وغير حكيم بالنسبة للاقتصاد العالمي وخاصة الأسواق الناشئة، وذلك بحسب قناة "الحرة" الأمريكية.

وأضافت في أول تعليق لوزارة الخزانة الأمريكية على قرار خفض إنتاج الأوبك، أن الولايات المتحدة قلقة بشأن الدول النامية والمشاكل التي تواجهها، منتقدة بطء الحلفاء في إرسال المساعدات المالية لأوكرانيا.

واتفق أعضاء (أوبك+) في ختام اجتماعهم يوم الأربعاء الماضي، على خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا في نوفمبر، كما قررت المجموعة تمديد "إعلان التعاون" حتى نهاية 2023، على أن يتم عقد الاجتماعات الوزارية كل 6 أشهر.

أسعارالمنتجين الولايات المتحدة التضخم مؤشر أسعار المنتجين ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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