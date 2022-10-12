الأربعاء 12 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

العمرة بأقل تكلفة.. كيفية التسجيل في منصة نسك الإلكترونية

العمرة
العمرة
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تتصدر اليوم منصة نسك محركات البحث في مصر وسط فرحة كبيرة بعدما أعلنت المملكة العربية السعودية عن فتح باب الحجز أمام المعتمرين المصريين بدون أية قيود أو شروط صحية بشكل إلكتروني وسط تسهيلات كبيرة عن طريق التطبيق بمقابل 4400 شاملة الإقامة.

كيفية التسجيل في منصة نسك الإلكترونية

كيفية التسجيل في منصة نسك الإلكترونية من أهم الأسئلة التي تتصدر محركات البحث بعدما أعلنت وزارة الحج والعمرة أنها أطلقت منصة نسك ضمن الإجراءات الخاصة لقاصدي الحرمين الشريفين من المعتمرين والحجاج، حيث تعتبر المنصة من أهم المنصات التي تُسهل على القاصدين مناسك العمرة والحج، كما تعتبر المنصة عبارة عن منصة الإلكترونية تُقدم خدماتها عبر الإنترنت والتي تستهدف بشكل أساسي لخدمة زوار بيت الله الحرام بالمملكة العربية السعودية، كما تساهم المنصة بشكلٍ كبير في تسهيل الإجراءات على الزوار والدخول للأراضي السعودية، كما تعتبر هذه الخدمة التي تُقدمها المملكة للزوار بخارج المملكة وداخلها وفقًا لرؤية المملكة المستقبلية التي تطمح للتحول الرقمي في المعاملات للمواطنين بجميع المناطق.

تأشيرة العمرة 2022 على تطبيق نسك الإلكتروني لحجز العمرة

التأشيرة بقيمة 4400 جنيه.. رابط التسجيل في منصة نسك للحج والعمرة

رابط التسجيل بمنصة نسك للحج والعمرة والبيانات المطلوبة لحجز التأشيرة

 

كيفية التسجيل في منصة نسك الإلكترونية:

حرصت وزارة الحج والعمرة على تسهيل الإجراءات أمام زوار بيت الله الحرام والقاصدين لمناسك العمرة والحج، حيث يتثنى للجميع الدخول للمنصة الإلكترونية وتسجيل الدخول، ويحصل الشخص على تأشيرة زيارة للأراضي السعودية، أو تأشيرة للعمرة، ويجب اتباع بعض الخطوات التي تسهل في التسجيل عبر الخطوات التالية:

خطوات التسجيل في منصة نسك الإلكترونية:

1. الدخول مباشرة على بوابة منصة نسك الإلكترونية.

2. تحديد أيقونة التأشيرة والضغط عليها.

3. تحديد نوع الجنسية للمتقدم.

4. الإجابة على الأسئلة التي تتعلق بمكان الإقامة.

5. في حالة كان لا ينتمي الشخص لأي من الدول الخليجي اختيار طلب التأشيرة.

6. اختيار أيقونة مزودي الباقات والنقر عليها.

7. يجب اختبار الباقة المناسب والضغط عليها.

8. كتابة جميع البيانات الشخصية المطلوبة وتعبئتها في الخانات المخصصة.

9. بعد التأكد من صحة المعلومات والتسجيل يجب الضغط على إتمام عملية الدفع.

مميزات منصة نسك الإلكترونية:

قامت وزارة الحج والعمرة بإطلاق منصة نسك الإلكترونية أمام الراغبين في زيارة الأراضي السعودية، أو الراغبين في الحصول على تأشيرة عمرة بشكلٍ اسرع، ولخدمة قاصدين بيت الله الحرام، ومن هذه المميزات الآتي:

- تقدم لها خرائط تفاعلية.

- الحصول على معلومات تتعلق بالصحية.

- الاطلاع على العروض المميزة والمتنوعة.

- توفير المنصة للترجمة بعدد اللغات المختلفة.

- التعرف على المناسبة لأداء المناسك.

الخدمات التي تقدمها منصة نسك الإلكترونية:

تعد المنصة من أهم المنصات الحديثة التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة ووفقًا لرؤية المملكة المستقبلية، والتي تخدم بشكلٍ أساسي القاصدين لزيارة بيت الله الحرام، وأداء مناسك العمرة والحج، والراغبين في الدخول للأراضي السعودية، ومن ضمن هذه الخدمات التي تُقدمها المنصة الآتي:

- خدمات حجز مناسك العمرة.

- خدمات عالية المستوى للمعتمرين والزوار.

- حجز الرحلات السياحية والثقافية، وزيارة الأماكن الأثرية بالمملكة.

- تسهيل الإجراءات التي تتعلق بعملية الدفع والحجز وكذلك التوصيل.

- خدمة إصدار التأشيرات لدخول الأراضي السعودية.

- تقديم دورات المتخصصة للعاملين بالقطاع الخاص.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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