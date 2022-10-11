الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رابط بوابة الوظائف الحكومية للاستعلام عن طلب وظيفة

وظائف
وظائف
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توفر بوابة الوظائف الحكومية روابط الاستعلام عن الكثير من طلبات الوظائف التي يتم الاعلان عنها عن طريق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .

ومن أهم الوظائف التي يرغب المواطنين في الاستعلام عنها هي نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم والتي سيتم إتاحتها عبر بوابة الوظائف الحكومية لكافة المستعلمين، بعد أن أكت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اعلان نتيجة مسابقة 30 الف معلم قريباً بعد أن انتهت الامتحانات الخاصة بهم في 27 سبتمبر الماضي .

رابط بوابة الوظائف الحكومية 

يستطيع المستعلمون عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم الاستعلام عنها من خلال رابط بوابة الوظائف الحكومية من خلال هذا الرابط https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/AppInfo.aspx

وبعد الدخول عليه يقوم المعلم بكتابة  الرقم القومى، و  رقم التقديم ثم يضغط على زر استعلام وستظهر نتيجة الاستعلام فور إعلانها من قبل وزارة التربية والتعليم وإتاحتها على بوابة الوظائف الحكومية.

رابط بوابة الوظائف الحكومية.. نتيجة مسابقة 30 ألف معلم

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وتأتي مسابقة تعيين 30 ألف معلم كجزء من  مسابقة تعيين 150 ألف معلم  خلال 5 سنوات والتي  انطبقت هذا العام على 36215 متقدم من إجمالي 45666 شخص متقدم من خريجي كلية التربية فيما أجريت الامتحانات بشكل إلكتروني لـ 34840 متقدم بنسبة تتعدى 96.2% واجتاز الاختبارات 11990 متقدم في 27 محافظة انتهت بمحافظة الدقهلية .

 

تعيين 30 ألف معلم 

وحددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة لتعيين 30 ألف معلم بعد إعلان نتيجة المسابقة عبر بوابة الوظائف الحكومية ، ومن الأوراق التي سيتم طلبها من المعلمين الذين نجحوا في الاختبارات واجتازوا المسابقة أصل شهادة التخرج موضح بها التخصص الدراسي و التقدير التراكمي، صورة بطاقة الرقم القومي، أصل شهادة الميلاد مميكنة، شهادة الخدمة العسكرية للذكور، صورة شخصية للمتقدم، فيش جنائي موجه لوزارة التربية والتعليم.

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ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم كانت تنوي الإعلان عن مسابقة 30 ألف معلم قبل بداية العام الدراسي الجديد ولكنها تأخرت، وبدأ العام الدراسي الجديد بالفعل مع بداية العام الجاري حيث استقبلت المدارس الحكومية أكثر من 25 مليون طالب وطالبة وانتظمت الدراسة في كافة المراحل التعليمية منذ اليوم الأول.

الوظائف الحكومية طلب وظيفة مسابقه وزارة التربية والتعليم 30 ألف معلم 150 ألف معلم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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