الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رابط بوابة الوظائف الحكومية.. نتيجة مسابقة 30 ألف معلم

وظائف
وظائف
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ينتظر المعلمون إعلان نتيجة مسابقة 30 ألف معلم عبر بوابة الوظائف الحكومية بعد أن أكدت وزارة التربية والتعليم على إعلان أسماء المقبولين في المسابقة قريبًا، وخصصت رابط بوابة الوظائف الحكومية للاستعلام عنها بالرقم القومي بعد أن انتهى المعلمون من إجراءات اختبارات مسابقة 30 ألف معلم في 27 أغسطس الماضي.

رابط بوابة الوظائف الحكومية 

يستطيع المعلمون الدخول عبر رابط بوابة الوظائف الحكومية للاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم بالرقم القومي من خلال اتباع الخطوات التالية: 

الدخول عبر رابط بوابة الوظائف الحكومية من خلال هذا الرابط https://jobs.caoa.gov.eg 

أو من خلال رابط موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة https://www.caoa.gov.eg

رابط الاستعلام عن نتيجة اختبارات مسابقة التربية والتعليم لمعلمي رياض الأطفال

بوابة الوظائف الحكومية 2022.. وظائف مسابقة 30 ألف معلم

ستقوم  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتحديد خطوات الحصول على نتيجة مسابقة 30 ألف معلم وتفعيل رابط بوابة الوظائف الحكومية فور اعتمادها بعد ان أكدت أنه سيتم الإعلان عنها خلال أيام قليلة بعد انتهاء مرحلة التصفيات بين المتقدمين.

نتيجة مسابقة 30 ألف معلم

ستقوم وزارة التربية والتعليم بإعلان نتيجة مسابقة 30 ألف معلم ، بعد خصوعهم لبعض الاختبارات ومنها اختبار الكفايات السلوكيةحيث تم تحديد 12 سمة يجب أن تتوافر في المعلم بدءً من السمات الشخصية من الانضباط وحتى الرغبة في التعلم والنمو الذاتي، وكذلك المهارات الوظيفية، وتشمل التفكير الناقد والإدراك والتركيز، واختبارات في التخصص، وتشمل ما يتعلق بطرق ومناهج تدريس المواد والمواد التي سيقومون بتدريسها.

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رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة من موقع وزارة التضامن الاجتماعي بالرقم القومي

كما اشتملت مسابقة 30 ألف معلم على اختبار الكفايات اللغوية وضمت اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي يذكر المتقدم أنه يجيدها مثل اللغة الإنجليزية والألمانية والفرنسية، واختبار الكفايات التكنولوجية والمعرفية وضمت اختبارات الحاسب الآلي، والمعلومات العامة مثل المشروعات الجارية في الدولة واستراتيجية مكافحة الفساد والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أو غير ذلك من المعلومات العامة، واختبار الكفايات التربوية وهي المهارات التي يجب أن تتوفر في المعلم منها ما يتعلق بالتوجيه والإرشاد الطلابي والصحة النفسية والتدريس الفعال والإدارة والإشراف.

وبعد الانتهاء من هذه الاختبارات ضمن مسابقة 30 ألف معلم  تم عقد الكشف الصحي والنفسي على المتقدمين لمدة أسبوعين ، وكان من المفترض أن يتم الإعلان عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم مع بداية العام الدراسي الجديد 2022- 2023 والذي بدأ بالفعل مع بداية الأسبوع الجاري.

بوابة الوظائف الحكومية وزارة التربية والتعليم مسابقة 30 ألف معلم نتيجة مسابقة 30 ألف معلم موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

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وائل لطفي

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