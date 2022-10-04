الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مصاريف المدارس الرسمية للغات 2023 وخريطة العام الدراسي

المدارس
المدارس
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حددت وزارة التربية والتعليم مصاريف المدارس الرسمية للغات 2023، قبل بداية العام الدراسي الجديد الذي بدأ منذ أيام قليلة للمدارس الرسمية للغات والمدارس الحكومية، وتختلف مصاريف هذه المدارس عن نظيرتها الرسمية للغات ، كما تختلف حسب المرحلة الدراسية والصف الدراسي.

 

ومع زيادة عمليات البحث عن مصاريف المدارس الرسمية للغات 2023 ، نعرض التفاصيل الكاملة عن مصاريف المدارس الرسمية للغات 2023 والخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد.

مصاريف المدارس الرسمية للغات 2023

تختلف مصاريف المدارس الرسمية للغات 2023، حسب المرحلة الدراسية فبلغت لمرحلة رياض الأطفال، المستوى الأول 2193.53 جنيه، المستوى الثاني 2193.53 جنيه.

أما مصاريف المدارس الرسمية للغات 2023 المرحلة الابتدائية، الصف الأول حتى الرابع الابتدائي 2615.77 جنيه، الصف الخامس والسادس الابتدائي 2515.77 جنيه.

موعد اجازة نصف العام الدراسي 2022-2023

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وحددت وزارة التربية والتعليم مصاريف المدارس الرسمية للغات 2023 المرحلة الإعدادية بجميع صفوفها 1033.62 جنيه، أما المرحلة الثانوية، فجاءت للصف الأول 1348.62 جنيه، والصفين الثاني والثالث 1333.62 جنيه.

خارطة العام الدراسي الجديد 

حددت وزارة التربية والتعليم خارطة العام الدراسي الجديد لمدارس اللغات 2023 ، لتبدأ الأول 1 أكتوبر 2022 وينتهي الفصل الدراسي الاول يوم الخميس 26 يناير 2023، وتبدأ امتحاناته يوم الأحد 14 يناير 2023، وتبلغ مدة أيام الفصل الدراسي الأول 98 يوماً بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية، و مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 28 يناير 2023 وتنتهي الخميس 9 فبراير.

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ويبدأ الفصل الدراسي الثاني السبت 11 فبراير 2023 وينتهي يوم  الخميس 8 يونيو، كما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023، امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يونيو 2023، وتبلغ مدة أيام الفصل الدراسي الثاني 96 يوما بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية، ويخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف، وتبلغ  أيام الدراسة الفعلية 194 يوما بما يعادل 35 أسبوعا، وتعتبر فترة الامتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا، وتشمل هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

مصاريف المدارس الرسمية العام الدراسى الجديد المدارس الرسمية للغات 2023 وزارة التربية والتعليم رياض الاطفال

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