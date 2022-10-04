الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي.. وقائمة الممنوعين من الدعم

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
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تكافل وكرامة من أهم برامج الحماية الاجتماعية التي دشنتها الحكومة في عام 2015 لحماية الفقراء من الغلاء الذي صاحب تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي، وتتولى وزارة التضامن الاجتماعي مسئولية إدارة البرنامج وحددت شروط القبول في تكافل وكرامة وتضم كل عام عدد كبير من الأسر حتى تخطى عدد المستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة، 2 مليون و241 ألفا و696 شخصا مستفيد من برنامج تكافل ، حتى منتصف شهر أبريل المنصرم ،  ومليون و460 ألفا و515 شخصا مستفيد من برنامج كرامة.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي التي تدير برنامجي تكافل وكرامة رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بعد أن فتحت الباب لتسجيل عدد جديد من الأسر بدعم نقدي تصل قيمته إلى 2 مليار جنيه سنويًا.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة من موقع وزارة التضامن الاجتماعي بالرقم القومي

ويستطيع المواطنين رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة من خلال هذا الرابط “هنا”.

ثم أدخل الرقم القومي لصاحب كارت تكافل او كرامة والمكون من 14 رقم، واضغط على زر استعلام، أما في حالة كان للمواطن شكوى خاصة بالبرنامج فيتبع الخطوات السابقة ولكن يقوم بالضغط على زر تسجيل شكوى .

فئات مرفوضة من تكافل وكرامة 

يرفض برنامج تكافل وكرامة تقديم دعم نقدي لبعض الفئات وهي حسب بيان وزارة التضامن الاجتماعي ، القيد بقوة عمل القوات المسلحة أو الشرطة او تقاضى معاش من تلك الجهات، حيازة أرض زراعية أكبر من فدان، امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار، امتلاك جرار زراعى او سيارة اجرة او نقل او سيارة ملاكى موديل صنع بعد عام  2000، امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة، العمل في القطاع الخاص (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة لشاملة أو غيرها)، العمل بالحكومة (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها) ،   التواجد/العمل خارج البلاد وقت الإستعلام (إقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 اشهر سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج)،  ملكية عمل خاص/شخصي،  وجود الأبناء في مدارس خاصة تزيد المصروفات السنوية عن الفان جنيه مصري للطفل الواحد.

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كما حددت معايير القبول بالبرنامج وهي إستيفاء كافة بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الإستمارة الدالة علي الحالة الإجتماعية للأسرة، أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة، عدم التحصل علي أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية.

تكافل وكرامة الاستعلام عن تكافل وكرامة ممنوعون من الدعم وزارة التضامن الاجتماعي رنامجي تكافل وكرامة

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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