الإثنين 10 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

أبرز أدعية الفجر اليوم الإثنين 10 أكتوبر 2022

دعاء الفجر
دعاء الفجر
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يبحث المسلمون عن دعاء الفجر و أدعية الصباح لترديدها في الأوقات التي أكدت السنة النبوية أنها مستجابة الدعاء مثل وقت الفجر وبعد آذان العصر، وتقدم «الدستور» لقرائها دعاء الفجر، وأبرز أدعية الصباح اليوم الإثنين ١٠ أكتوبر 2022.

دعاء الفجر اليوم

دعاء الفجر: «اللهم برحمتك الواسعة عمنا وأكفنا شر ما أهمنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعًا توفنا وأنت راضي عنا». 

دعاء الفجر: قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قال لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَهُ لَا شرِيكَ لَهُ، لَهُ الملْكُ، ولَهُ الحمْدُ، وهُوَ عَلَى كُلِّ شيءٍ قديرٌ، فِي يومٍ مائَةَ مرةٍ، كانتْ لَهُ عِدْلَ عشرِ رقابٍ، وكُتِبَتْ لَهُ مائَةُ حسنَةٍ، ومُحِيَتْ عنه مائَةُ سيِّئَةٍ، وكانَتْ لَهُ حِرْزًا منَ الشيطانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حتى يُمْسِيَ، ولم يأتِ أحدٌ بأفضلَ مِمَّا جاءَ بِهِ، إلَّا أحدٌ عَمِلَ عملًا أكثرَ مِنْ ذلِكَ».

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دعاء الفجر: «إلهي كيف أدعوك وأنا أنا، وكيف أقطع رجائي منك وأنت أنت، إلهي إن لم أسألك فتعطيني فمن ذا الذي أسأله فيعطيني؛ وإن لم أدعك فتستجيب لي فمن ذا الذي أدعوه فيستجيب لي، وإن لم أتضرّع إليك فترحمني فمن ذا الذي أتضرّع إليه فيرحمني، وكما فلقت البحر لموسى فنجّيته من الغرق، فصلّ وسلم يا ربّ على محمّد وآل محمّد ونجّني ممّا أنا فيه من كرب وسهّل أمري بفرج عاجل غير آجل وبرحمتك يا أرحم الراحمين».

أدعية الصباح اليوم

أدعية الصباح: «بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء أعطاني ربي، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر أعوذ بالله ممّا أخاف وأحذر، الله ربي لا أشرك به شيئًا: عزّ جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك».

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أدعية الصباح: «اللهم إني نسألُك العفوَ والعافيةَ، في الدنيا والآخرةِ، اللهمَّ إني نسألُك العفوَ والعافيةَ، في دِيننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهمَّ استُرْ عوراتنا، وآمِنْ روعاتنا، واحفظنا من بين يدينا، ومن خلفينا، وعن يمينا، وعن شمالنا، ومن فوقنا، ونعوذُ بك أن أنغْتَالَ من تحتنا».

الفجر دعاء السنة النبوية العصر أدعية الصباح دعاء الفجر الفجر اليوم

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