وفاة الطفل آدم ضحية السقوط من أسانسير بحلوان

شهدت منطقة حلوان، واقعة مؤسفة بعدما لقي طفل يدعى آدم مصرعه متأثرًا بإصابته جراء سقوطه من أسانسير بالطابق الرابع داخل برج سكني.

البداية عندما تلقى قسم شرطة حلوان، إخطارًا من مستشفى النصر، مفاده استقبال الطفل آدم أحمد شوقي، 10 سنوات، ومقيم بمنطقة الشوبك الشرقي، مصابًا بكسور ونزيف داخلي إثر سقوطه من علو، وتوفي عقب ذلك بعد مرور 8 أيام.

وبالانتقال والفحص تبين أن الضحية كان في زيارة لعمته، وأثناء اللهو أمام الشقة، فتح باب الأسانسير وسقط أثناء ركوبه لعدم صلاحيته للاستخدام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.