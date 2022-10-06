الخميس 06 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

المحامية ليلى مقلد توجه التهنئة للشعوب العربية بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف

ليلى مقلد
ليلى مقلد
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وجهت الدكتورة ليلى مقلد، المحامية، التهنئة للشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية، بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1444 هجري، متمنية أن يعيد الله هذه الأيام المباركة على الشعب المصري والإنسانية جمعاء بالخير واليمن والبركة، وأن يحفظ مصر العزيزة من كل سوء ومكروه.

وقالت ليلى مقلد، إن المولد النبي الشريف نقطة تحول في تاريخ البشرية، حيث حمل رسولنا الكريم رسالة السماء وقدم لنا القدوة والنموذج الصالح في تحمل المسئولية بشجاعة ومواجهة المحن بالعزيمة والإرادة والصبر، داعية إلى الاقتداء بأخلاق النبي، وأن يستنوا بسننه وهديه في معاملاته وجميل صفاته.

وأكدت ليلى مقلد، على أهمية أن نستلهم من السيرة النبوية العطرة ما يعظم من جهودنا من أجل هذا الوطن الغالي، ولتكن صحوة وطنية قومية نزرع فيها الأمل والثقة ومقومات الوعي والعمل، وأن نستلهم منه القدوة الحسنة في إرساء قيم الحق والعدل والسلام للبشرية، وأن نقتدي بتعاليمه ومنها إتقان العمل، والدعوة إلى الأمن والسلام والخير للناس أجمعين.

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