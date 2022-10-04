الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة ترحب بنجاح الاتفاق حول تصدير الحبوب الأوكرانية

القمح
القمح
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أدى الاتفاق بين كييف وموسكو الهادف إلى تسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية، إلى خفض أسعار المواد الغذائية، على ما ذكرت مسئولة في الأمم المتحدة شاركت في المفاوضات، معتبرة الاتفاقية "ناجحة".

لكن رئيسة وكالة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة (أونكتاد)، ريبيكا جرينسبان، شددت على أنه من الضروري الآن خفض أسعار الأسمدة التي تعتبر روسيا منتجًا رئيسيًا لها، من أجل تجنب أزمة الغذاء.

تم التوقيع على اتفاقيتين في 22 يوليو تحت رعاية الأمم المتحدة للسماح من ناحية بتصدير الحبوب الأوكرانية الذي توقف بسبب الحرب، ومن ناحية أخرى تصدير الأغذية والأسمدة الروسية، على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

وسيكون الاتفاق صالحًا لمدة "120 يومًا" أي أربعة أشهر.

بمناسبة تقديم التقرير السنوي لمنظمة التجارة والتنمية، قالت جرينسبان: "تأمل الأمم المتحدة أن يتم تجديدها لأنها كانت حقًا ناجحة ومكملًا مهمًا للتعامل مع أزمة الغذاء في العالم".

وأوضحت "لقد تجاوزنا الآن عتبة 5 ملايين طن من الحبوب المغادرة من الموانئ الأوكرانية، كان لهذا بلا شك تأثير على أسواق الحبوب".

وبحسب أونكتاد، فإن هذه المبادرة لصالح الحبوب من البحر الأسود، وهو الاسم الذي أطلق على الاتفاق، كان لها "تأثير كبير" على انخفاض أسعار الغذاء في العالم.

وانخفض مؤشر الفاو لأسعار الغذاء للشهر الخامس على التوالي في أغسطس، أي أدنى مستوى في سبعة أشهر.

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