الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لبنان.. رجل يطلق النار على طفل ويصيبه بسبب «ديك»

إطلاق نار
إطلاق نار
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شهدت بلدة المرج في البقاع الأوسط شرقي لبنان حادثًا خطيرًا، الإثنين، حيث أصيب طفل بإطلاق نار ونقل إلى المستشفى بسبب "ديك".

ووقع الحادث بعد أن أقدم عبد القادر حسين (9 سنوات) على محاولة استعادة ديكه الخاص من بين دجاجات تعود لسعد الدين محمد (65 سنة)، فبادر الأخير بإطلاق النار عليه.

وفتحت سلطات الأمن تحقيقًا فوريًا بالحادث في أعقاب إصابة الطفل الضحية بشظايا في الصدر والظهر، حسبما قالت مصادر أمنية لموقع "سكاي نيوز عربية".

وأوضحت المصادر، أن النائب العام الاستئنافي في البقاع منيف بركات، طلب على الفور إحضار مطلق النار بالقوة وتسليمه للقضاء المختص.

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