لبنان.. رجل يطلق النار على طفل ويصيبه بسبب «ديك»

شهدت بلدة المرج في البقاع الأوسط شرقي لبنان حادثًا خطيرًا، الإثنين، حيث أصيب طفل بإطلاق نار ونقل إلى المستشفى بسبب "ديك".

ووقع الحادث بعد أن أقدم عبد القادر حسين (9 سنوات) على محاولة استعادة ديكه الخاص من بين دجاجات تعود لسعد الدين محمد (65 سنة)، فبادر الأخير بإطلاق النار عليه.

وفتحت سلطات الأمن تحقيقًا فوريًا بالحادث في أعقاب إصابة الطفل الضحية بشظايا في الصدر والظهر، حسبما قالت مصادر أمنية لموقع "سكاي نيوز عربية".

وأوضحت المصادر، أن النائب العام الاستئنافي في البقاع منيف بركات، طلب على الفور إحضار مطلق النار بالقوة وتسليمه للقضاء المختص.