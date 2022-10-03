الإثنين 03 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط صاحب مستودع لبيعه 350 أسطوانة بوتاجاز بالسوق السوداء في القاهرة

ارشيفية
ارشيفية
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ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة صاحب مستودع أسطوانات بوتاجاز لبيعه 350 أسطوانة بوتاجاز بالسوق السوداء في القاهرة.

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن مستودع أسطوانات البوتاجاز – بمحافظة القاهرة لتصرفه في (350 أسطوانة بوتاجاز مختلفة الأحجام) بالبيع في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة مستوليًا على الدعم المقرر.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية القاهرة صاحب مستودع أسطوانات بوتاجاز 350 أسطوانة السوق السوداء

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