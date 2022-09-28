الأربعاء 28 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الخميس.. مناقشة رواية «وجوه القمر الأربعة» لـ أوادى حافظ

جريدة الدستور
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تنظم دار صفصافة للنشر، حفل توقيع ومناقشة النسخة العربية لرواية "وجوه القمر الأربعة" للكاتب أوادى حافظ، الخميس المقبل، فى مقر المعهد الفرنسي فى القاهرة، فى تمام الساعة السابعة مساء، وتناقشه الكاتبة دينا قابيل.

رواية "وجوه القمر الأربعة" هى أول رواية تتم ترجمتها إلى اللغة العربية من جزر القمر، يرصد فيها الكاتب أوادى حافظ تقاليد مغرقة في المحلية بكل دقة، راصداً تفاصيل لا نعلم عنها شيئًا.

جزر القمر؛ في قلب المحيط الهندي، وعلى الجهة الجنوبية من خط الاستواء، تقع جزر القمر شرقي خط جرينتش، تغطيها المسطحات الاستوائية من أشجار مثمرة، ونباتات نادرة فواحة، وقمريون يغمسون أقدامهم في مياه المحيط.. نعيش مع أبطالها رحلتهم ونرى قواعد الزواج الكبير، ونرى الأجداد والآباء والأحفاد، في مجتمعهم المميز المعجون بحب بلاده بكل ما يحويه.

قيل عن رواية "وجوه القمر الأربعة" أنها رواية شديدة الإنسانية مكتوبة برهافة ورصد شديد الدقة، كأنه كاميرا ترصد بتأن كل ما يدور حولها لتجعلنا دون أن ندري نتورط مع أبطالها كأننا نعيش معهم.

أوادى حافظ؛ كاتب وصحفي، ولد في مدينة ميسامهولى شمال عاصمة جزر القمر فى جزيرة الكبرى عام 1977، ودرس الصحافة فى المدرسة العاليا للصحافة فى ليل وقانون الأعمال الدولى فى جامعة سوربون بانتيون، ويعيش فى القاهرة.

رئيس التحرير

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