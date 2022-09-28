الأربعاء 28 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة رجل مسن فى حالة تحلل داخل شقته بالتبين

جثة
جثة
ads

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، على جثة رجل مسن في حالة تحلل داخل شقته بمنطقة التبين.

كان قد ورد بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة التبين، من الأهالي بشارع الإسعاف، دائرة القسم، تفيد ظهور رائحة كريهة من شقة جارهم المسن بالطابق الرابع.


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص عثر على جثة رجل مسن عمره 65 سنة، في حالة انتفاخ وبداية تحلل، وبالكشف الطبي المبدئي بواسطة مفتش الصحة رجح مرور 8 أيام على وفاته.
 

وبالتحري تبين أن الضحية يقيم بمفرده، بسبب انفصال زوجته عنه وتركه أولاده.


وانتقلت النيابة العامة لمحل البلاغ وأمرت بتشريح الجثة، وإعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية للجثمان للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.


وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

 

 

جثة رجل مسن شقته التبين رائحة كريهة شقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس السيسى وعلاج الجذور

الأكثر قراءة

رابط استعلام نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 وأبرز مؤشرات القبول بالكليات والمعاهد

رابط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2022 بعد ظهور نتيجة التنسيق

45 دولارا.. انخفاض أسعار الذهب للأوقية وعيار 21 يفقد 26 جنيها

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

كولر وعبدالحفيظ يخمدان «بركان سافيو»: الأهلى مختلف

من هنا.. خطوات استخراج نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

غناء محمد رمضان

ماجد حبته

ترتيبنا فى مؤشر الابتكار

عبد الرحيم طايع

موقف العالم فى أجواء الحرب

مدحت بشاى

صلاح بيصار.. الناقد الكشاف الفنان

د هند جاد

تحرير عقل أوزوريس.. من قهر إيزيس!

أحمد البنا

دعوة للاستماع

حسين دعسة

ابتزاز نووي أم تهديد استراتيجي.. اللعبة القاتلة!

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (6)

صور

إقبال كبير على المتاحف والمناطق الأثرية فى اليوم العالمى للسياحة

جنازة هشام سليم.. الحزن يسيطر على نجوم الفن

جنازة هشام سليم.. الفنانون يودعون «ابن المايسترو»

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على جنين إلى 4 شهداء و44 إصابة

إسرائيل: سريان اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية بدءًا من ديسمبر

ماذا قال الإسرائيليون عن «غزو البرص المصرى»؟