العثور على جثة رجل مسن فى حالة تحلل داخل شقته بالتبين

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، على جثة رجل مسن في حالة تحلل داخل شقته بمنطقة التبين.

كان قد ورد بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة التبين، من الأهالي بشارع الإسعاف، دائرة القسم، تفيد ظهور رائحة كريهة من شقة جارهم المسن بالطابق الرابع.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص عثر على جثة رجل مسن عمره 65 سنة، في حالة انتفاخ وبداية تحلل، وبالكشف الطبي المبدئي بواسطة مفتش الصحة رجح مرور 8 أيام على وفاته.



وبالتحري تبين أن الضحية يقيم بمفرده، بسبب انفصال زوجته عنه وتركه أولاده.



وانتقلت النيابة العامة لمحل البلاغ وأمرت بتشريح الجثة، وإعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية للجثمان للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.