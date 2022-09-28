الأربعاء 28 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد والمشدد 15 عامًا للمتهمين بقتل عريس الشرقية

محكمة
محكمة
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قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة المتهمين الأول والثاني في واقعة مقتل شاب قبل يوم من خطوبته لسرقة دراجته البخارية التوك توك، بالمؤبد للأول و15 سنة مشدد للثاني وبراءة الثالث.

صدر القرار برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي، وعضوية المستشارين محمد سامي بده، وحسام الدين محمود إبراهيم، وأمانة سر حسن عبدالمجيد وأحمد نصر.

بداية الواقعة يوم 19 مايو من العام الجارى، بتلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا من مركز شرطة أبوحماد، يفيد ورود إشارة مستشفى أبوحماد المركزى بوصول جثة شاب به عدة طعنات، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

وتبين من التحقيقات أن الجثة لشاب يدعى السيد محمد حجاج 31 عامًا، مقيم القرين، وكان مقررًا إجراء إتمام خطبته ثانى يوم الحادث الذى أودى بحياته، وأن الوفاة نتيجة شبهة جنائية، لسرقة دراجته البخارية التوك توك، تم تشكيل فريق بحث جنائي، توصلت التحريات إلى قيام كل من "محمد ر م" 21 عامًا و"جمعة م ع " 29 عامًا و"هيثم ص" 21 عامًا، جميعهم مقيمون قرية الزهراء بارتكاب الواقعة، بأن قام المتهم الأول باستدراجه من مدينة أبوحماد لتوصيله إلى إحدى الأماكن، وفي الطريق اتصل بالمتهمين الثاني والثالث لملاحقته لسرقة الدراجة البخارية.

وقام بارتكاب واقعة قتل المجنى عليه بـ6 طعنات، منها طعنة نافذة بالراقبة، وتم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة بتهمة القتل العمد المقترن بالسرقة لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الزقازيق

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