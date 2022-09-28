الأربعاء 28 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط تاجر ملابس تعدى على شاب من ذوى الهمم بالشرقية

حبس
حبس
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على تاجر ملابس لقيامه بالتعدي على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، يفيد بورود إخطار من قسم أول الزقازيق عن بلاغ ربة منزل تدعى "محاسن" مقيمة دائرة القسم تتهم فيه "إ م ج" 39 عاما تاجر ملابس، بالتعدى على شقيقها "م خ" 33 عاما من ذوى الاحتياجات الخاصة بأن استدرجه لمسكنه وتعدى عليه، فور البلاغ توجه ضباط مباحث القسم لموقع البلاغ.

تم القبض على المتهم وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 9542 جنح قسم أول الزقازيق.

ذوى الاحتياجات الخاصة تاجر ملابس القبض شاب

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