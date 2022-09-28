سقوط تاجر ملابس تعدى على شاب من ذوى الهمم بالشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على تاجر ملابس لقيامه بالتعدي على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، يفيد بورود إخطار من قسم أول الزقازيق عن بلاغ ربة منزل تدعى "محاسن" مقيمة دائرة القسم تتهم فيه "إ م ج" 39 عاما تاجر ملابس، بالتعدى على شقيقها "م خ" 33 عاما من ذوى الاحتياجات الخاصة بأن استدرجه لمسكنه وتعدى عليه، فور البلاغ توجه ضباط مباحث القسم لموقع البلاغ.

تم القبض على المتهم وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 9542 جنح قسم أول الزقازيق.