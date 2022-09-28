الأربعاء 28 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 5 متهمين بنشر أخبار كاذبة ضد الدولة

حبس
حبس
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أمرت النيابة العامة، بحبس 5 متهمين بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى مع المتهمين فى القضية.

ووجهت النيابة للمتهمين المحبوسين احتياطيًا بالقضية، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

النيابة العامة حبس نشر أخبار كاذبة التحقيقات

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