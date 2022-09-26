الإثنين 26 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جهود مكثفة لكشف لغز مقتل عجوز في شقتها بالدقهلية

جثة
جثة
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تجري أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية جهودا موسعة، لكشف لغز العثور على جثة سيدة تقارب الـ 60 عاما عقب مقتلها داخل منزلها بمركز السنبلاوين.

تلقى مأمور مركز شرطة السنبلاوين بلاغا من أهالي قرية شبرا قبالة، بالعثور على جثة سيدة مقتولة بمنزلها، وبها جروح قطعية متفرقة بالجسم.

وعلى الفور انتقل ضباط البحث الجنائى بالمركز إلى مكان البلاغ محل الواقعة، وتبين من التحريات الأولية مقتل "منال ا"، فى العقد الخامس من عمرها وهى من قرية التمد الحجر وانتقلت هي وزوجها وأحفادها منذ 10 سنوات، داخل قرية شبرا قبالة بعد شراء منزل داخل القرية، وتبين أن الزوج يعمل فى مجال تصليح الأحذية ولديها بنت فى العقد الثالث من عمرها ولديها طفلتان في نفس المنزل، وأنه أثناء الجريمة كان الجميع خارج المنزل، تم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الحادث وفك لغز الجريمة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى السنبلاوين العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة، ويكثف ضباط مباحث الدقهلية من جهودهم لكشف ملابسات مقتل السيدة.

الإجراءات القانونية اللازمة أجهزة البحث العرض على النيابة العثور علي جثة سيدة العثور على جثة بمديرية أمن الدقهلية تشكيل فريق بحث سيارة إسعاف ضباط مباحث الدقهلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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