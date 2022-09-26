وفاة شخص فى حادث تصادم بالبحيرة

لقي شخص مصرعه، اليوم الإثنين، إثر وقوع حادث تصادم أثناء عبوره الطريق في محافظة البحيرة.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، بالفحص تبين استقبال مستشفى إيتاى البارود المركزى "كريم. إ. م" 15 سنة، مقيم بمحافظة الدقهليه جثة هامدة إثر اصطدام جرار زراعي.



وجرى نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاى البارود تحت تصرف النيابة العامة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.