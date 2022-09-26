الإثنين 26 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وفاة شخص فى حادث تصادم بالبحيرة

اسعاف
اسعاف
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لقي شخص مصرعه، اليوم الإثنين، إثر وقوع حادث تصادم أثناء عبوره الطريق في محافظة البحيرة.

 

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، بالفحص تبين استقبال مستشفى إيتاى البارود المركزى "كريم. إ. م" 15 سنة، مقيم بمحافظة الدقهليه جثة هامدة إثر اصطدام جرار زراعي.

وجرى نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاى البارود تحت تصرف النيابة العامة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب وملابسات الحادث. 

ملابسات الحادث محافظة البحيرة الطريق حادث تصادم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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