الإثنين 26 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء فى سوهاج

جثة
جثة
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لقي عامل حفر مصرعه، اليوم الإثنين، إثر تعرضه لصعق تيار كهربائى أثناء أعمال الحفر مع أحد المقاولين، في مركز طما، بمحافظة سوهاج.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من مركز شرطة طما، يفيد بوفاة عامل صعقا بالكهرباء أثناء أعمال الحفر باستخدام هيلتى في أحد شوارع دائرة مركز طما، وتم نقل الجثة للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما، برئاسة الرائد أحمد تعيلب رئيس الوحدة، بوصول المدعو "أحمد م ق ح"، 17 سنة، عامل، ويقيم دائرة مركز جهينة إلى مستشفى طما المركزى "جثة هامدة" ادعاء صعق كهربائي.

وبسؤال "السيد. ف"، 46 سنة، عامل، قرر بأنه أثناء قيام المتوفي المذكور بأعمال الحفر دائرة المركز باستخدام هيلتي كهربائي حدث ماس كهربائي مما نتج عنه صعقه ووفاته ونفي الشبهة الجنائية.

وبسؤال شقيق المتوفي "حاتم. م"، 33 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك .

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "توقف بعضلة القلب" نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية.

وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على جهة التحقيق المختصة صرحت بدفن الجثة.

صعق تيار كهربائى المقاولين محافظة سوهاج مركز طما عامل حفر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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