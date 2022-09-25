ناخبون أوكرانيون فى زابوريجيا يؤيدون الانضمام إلى روسيا

عبر 93% من الناخبين في المجمل في اليوم الأول من استفتاء الانضمام للاتحاد الروسي، الذي أجرته موسكو في منطقة زابوريجيا الأوكرانية عن تأييدهم للانضمام إلى روسيا، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم الأحد، نقلا عن معلومات مسح نشرها معهد القرم الجمهوري للدراسات السياسية والاجتماعية.

وقال المعهد إن 500 من سكان المنطقة أدلوا بأصواتهم في اليوم الأول من عملية التصويت بالاستفتاء، يوم الجمعة الماضي. أيد 93% من أولئك المشاركين في الاستفتاء، انضمام منطقة زابوريجيا للاتحاد الروسي، بينما أيد 7% الوضع الأوكراني للمنطقة.

وبدأت عملية التصويت في أربع مناطق أوكرانية منذ يوم الجمعة الماضي وتستمر حتى الثلاثاء المقبل، حيث يُطلب من المواطنين التصويت بـ"نعم" أو "لا" على ما إذا كان ينبغي انضمام هذه المناطق للاتحاد الروسي.

وانتقدت الدول الغربية والولايات المتحدة الاستفتاءات بوصفها غير قانونية.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في بيان، في وقت متأخر أمس الأول الجمعة إن التصويت "ذريعة كاذبة لمحاولة ضم أجزاء من أوكرانيا بالقوة في انتهاك صارخ للقانون الدولي".

وأضاف: "سوف نعمل مع حلفائنا وشركائنا لفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية الشديدة والسريعة على روسيا".

ووصفت مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع "جي 7" الاستفتاءات بأنها "عار".