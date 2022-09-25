«كان بيلعب».. انتشال جثة طفل غرق فى ترعة بالبحيرة

لقى طفل مصرعه قبل قليل، مصرعه غرقا داخل مياه ترعة أمام المنزل بإحدى قرى غرب النوبارية بالبحيرة، وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى غرب النوبارية وجارِ تحرير محضر بالواقعة.

تلقى مأمور قسم شرطة غرب النوبارية بلاغا من المستشفى العام بوصول شريف محمد عطية ٤ سنوات ومقيم قرية شرطة الدواجن بغرب النوبارية جثة هامدة ادعاء اسفكسيا الغرق.

بالانتقال والفحص تبين لمأمور قسم غرب النوبارية بسؤال أهلية المجنى عليه، قرروا أنه أثناء قيام المجنى عليه باللهو أمام المنزل زلت قدمه وسقط بالمياه مما تسبب في وفاته فى الحال متأثرا بإصابته باسفكسيا الغرق ولم يتهموا أحدا، تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.