«ذا صن» تحذر: مليون وصفة مضادة للاكتئاب قدمت للمراهقين ببريطانيا خلال عام

كشفت أرقام صادمة عن أكثر من مليون وصفة طبية مضادة للاكتئاب تم تقديمها للمراهقين في العام الماضي في بريطانيا، و وفقًا لموقع "ذا صن" وزع الأطباء أعدادًا قياسية من الحبوب للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 19 عامًا، بإجمالي 1.118 مليون جرعة موصوفة.

ووفقًا لأحدث الأبحاث، لا ينبغي وصف مضادات الاكتئاب إلا لمن هم دون سن 18 عامًا في حالات الاكتئاب المعتدل أو الشديد عند تناولهم جنبًا إلى جنب مع العلاج النفسي، في بعض الحالات، حيث يُعتقد أن الآثار الجانبية لتناول مثل هذه الأدوية يمكن أن تثير أفكارًا عن الانتحار وإيذاء النفس.

- 2% من الفتيات و 1% من الأولاد يعانون من الاكتئاب

وجدت دراسة استقصائية لأطفال المدارس في عام 2017 أجرتها "NHS" أن ما يقرب من 2٪ من الفتيات و 1٪ من الأولاد يعانون من الاكتئاب، مع تسجيل العديد منهم على أنهم يعانون من اضطرابات القلق.

و وجد الاستطلاع نفسه أن النسبة المئوية للأطفال الذين يعانون من مشكلة في الصحة العقلية كانت أعلى بكثير عندما تم تسجيل أحد والديهم أيضًا على أنه يعاني من مشاكل في الصحة العقلية.

وقد صنفت دراسة استقصائية أجرتها منظمة اليونيسف مؤخرًا المملكة المتحدة في الثلث الأدنى من الدول الغنية عندما يتعلق الأمر بتقييم جودة الصحة العقلية للأطفال.

وذكر تقرير المنظمة أن المشكلات المتعلقة بالصحة العقلية للأطفال من المرجح أن تزداد سوءًا، قائلة: "من المحتمل أن تتفاقم أزمة الصحة العقلية الحالية للأطفال، يمكن لتجارب الإغلاق وعدم اليقين الاقتصادي أن تضر بالصحة العقلية للعديد من الأطفال، قد يشعر الأطفال بالقلق وعدم الأمان والخوف من المستقبل ".

قال كريس مارتن ، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "The Mix"، وهي مؤسسة خيرية، إن الارتفاع المستمر في استخدام مضادات الاكتئاب من قبل الشباب مثير للقلق حقًا مع وصف بعض الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 13 عامًا للأدوية للتعامل مع صحتهم العقلية، ومن الأهمية بمكان أن يتم إبلاغ الشباب بالطرق الأخرى المتاحة وأن يفهموا أن الخيارات مثل الاستشارة أو تحسين نومهم ونظامهم الغذائي ولياقتهم ، يمكن أن تحسن جميعها صحتهم العقلية."