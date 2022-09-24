السبت 24 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأموال العامة تضبط عصابة «تايم شير» بالقاهرة الكبرى

الامن
الامن
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 تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بالنصب على المواطنين من خلال إيهام بعض شركات «التايم شير» المواطنين بفوزهم بجوائز مالية وعينية وتحصيل مبالغ مالية منهم بعد إقناعهم بالتوجه لمقر الشركة لاستلام الجوائز.

وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام بعض شركات السياحة غير المرخصة، بالنصب والاحتيال على المواطنين، من خلال زعم شراء برامج سياحية داخلية ما يعرف بنظام «التايم شير»، على خلاف الحقيقة، والإيقاع بضحاياهم من خلال إيهامهم بفوزهم بجوائز مالية وعينية، والتوجه لمقر الشركة لاستلامها.

وعقب ذلك يتم تسليمهم هدايا رخيصة الثمن، وإقناعهم بطرق احتيالية شراء ليالى سياحية بنظام «التايم شير»، والتوقيع على عقود مقابل سداد مبالغ مالية كمقدم حجز، والباقى على أقساط شهرية لمشروعات وهمية.

أسفرت جهود فريق البحث، عن تحديد شركتين بنطاق محافظتى «القاهرة – الجيزة»، من القائمين على ذلك النشاط، حيث تم ضبط مدير شركة للتنمية وإدارة المشروعات له معلومات جنائية، لقيامه بإنشاء شركة بدون ترخيص، كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، واتخاذها وكرًا لممارسة نشاطه فى النصب والاحتيال على المواطنين على النحو المشار إليه.

كما تم الاستدلال على إحدى ضحاياه «سيدة مقيمة بالجيزة»، وبسؤالها قررت تعرضها لواقعة النصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ مالى منها كمقدم حجز لشراء ليالى سياحية بإحدى القرى السياحية على خلاف الحقيقة.

ونجحت القوات في ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بإنشاء شركة بدون ترخيص، كائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، واتخاذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وإنشائه موقع إلكترونى باسم الشركة على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، وتمكنه من الإيقاع بالعديد من الضحايا والاستيلاء على مبالغ مالية منهم.

وعثر بحوزتهم على 36 عقد بيع حصص عقارية بنظام «التايم شير»، مطبوعات دعائية، 4 أكلاشيهات باسم الشركتان، كوبونات المسابقات الوهمية، 2 هاتف محمول، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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