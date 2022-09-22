إصابة ربة منزل وطفلها في حادث على الطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيبت ربة منزل وطفلها بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، إثر إطاحة سيارة بهما أثناء عبورهما الطريق بمركز وادى النطرون بالبحيرة.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي مما أسفر عن إصابة كلا من" ا .ب ج "43 سنة ربة منزل وطفلها" م.و.ر" 3 سنوات بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالتها إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.