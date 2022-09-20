6 أشهر حبس لربة منزل تعاطت «هيروين» في شاليه بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي إبراهيم، بالحبس 6 أشهر لفتاة؛ لاتهامها بتعاطي المخدرات.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 7267 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطاراً من ضباط قسم شرطة برج العرب، يفيد بتعاطي المتهمة المخدرات داخل أحد الشاليهات.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب أنه عقب ورود بلاغ من أمن إحدى القرى السياحية، بقيام شخصين بالتسلل داخل القرية إلى الشاليه الذي تقيم فيه المتهمة "أ. ح. م" ربة منزل، وبحوزتهما لفافة لمخدر الهيروين، وإلقائها عند الشاليه.

وتبين ذلك من أجل التعاطي، فقام أمن القرية، بإبلاغ قسم شرطة برج العرب، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهمة على النيابة قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهمة.