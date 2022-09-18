موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2022 وأهم رسائل المعايدة في هذه المناسبة

يكثف البحث عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف لهذا العام كونها مناسبة دينية ينتظرها المسلمون من عام لآخر فهو احتفال بمولد سيد الخلق و أشرف المرسلين وفي مصر يتم الاحتفال به بطريقة خاصة حيث يتهادى المصريين الحلوى ورسائل المعاديدات بهذه المناسبة كما أنها على الصعيد الرسمي إجازة رسمية في مصر وعدد من البلدان العربية الإسلامية.

موعد إجازة المولد النبوى الشريف 2022

مع اقتراب موعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، يبحث معظم العاملين بالقطاعين الخاص والحكومي بمصر عن موعد إجازة المولد النبوي ومن هنا وتصدر موعد اجازة المولد النبوي الشريف 2022 محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، من قبل المواطنين في مختلف محافظات مصر.

المولد النبوي الشريف 2022

وتعد مناسبة المولد النبوي الشريف هي الذكرى السنوية لمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في 12 من ربيع الأول.

وتبدأ الاحتفالات من بداية شهر ربيع الأول من خلال إقامة مجالس الإنشاد الديني وقصائد مدح الرسول، ويقوم البعض بتقديم الحلوى مثل حلاوة المولد النبوي وتوزيعها على الأهل والأصدقاء احتفالا بالمولد النبوي الشريف.

الاحتفال بـ المولد النبوي الشريف

يحل موعد المولد النبوي الشريف هذا العام وفقاً للموقع الرسمي لمجلس الوزراء في مصر يوم السبت الموافق 8 أكتوبر المقبل، ويعد من الإجازات الرسمية لجميع العاملين في الدولة من المؤسسات الحكومية والخاصة .

وتعتبر اجازة المولد النبوي الشريف آخر الاجازات الرسمية هذا العام.

موعد اجازة المولد النبوي الشريف 2022

يحدد مجلس الوزراء في مصر موعد اجازة المولد النبوي الشريف بقرار رسمي ويتم الإعلان عنه قبل حلول الإجازة، وهو ما يتم اتباعه في كافة الإجازات الرسمية والمناسبات التاريخية، وتشمل الإجازة العاملين في الدولة في القطاعين العام والخاص.

وبدأ العديد من المواطنين في مصر في الاستعداد للاحتفال بمناسبة المولد النبوي الشريف عبر شراء حلاوة المولد النبوي الشريف من خلال المحلات وشوادر بيع حلاوة المولد النبوي الشريف لتوزيعها على الأهل والأقارب والأصدقاء.

رسائل معايدة في عيد مولد النبي

في السطور الأتية تقدم " الدستور" عددًا من أهم رسائل المعايدة في ذكرى مولد النبي المصطفى:

إلى جميع أهلي وأصدقائي وأحبابي، كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة بمناسبة قدوم يوم المولد النبوي الشريف. أهنئكم بالذكرى الجليلة، والمناسبة العزيزة على قلوبنا جميعًا، يوم مولد النبي المصطفوي الشفيع لأمته يوم القيامة، وكل عام وأنتم بخير.

في مثل هذا اليوم من كل سنة، نحتفل بقدوم سيد البشرية، محمد الطاهر الأمين، كل عام والأمة الإسلامية جمعاء بألف خير.

بالعود والبخور، وبالطيب والعطور، نهنئكم بذكرى مولد الرسول -صلى الله عليه وسلم-. لقد ملأ الكون بالنور والفرح والسرور، وابتهجت الكائنات، وامتلأت الأرض بأجمل المعايدات فرحًا بقدوم النبي الأميّ -عليه الصلاة السلام-، كل عامٍ وأنتم بفرح وخير وسرور.

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