أجمل رسائل التهنئة بالمولد النبوي الشريف 2022 وموعد الاحتفال به

ذكرى المولد النبوي الشريف من المناسبات الدينية المميزة التي يحتفل بها المسلمون كل عام وخاصة في مصر فهناك عدد من الموروثات والمظاهر الخاصة للاحتفال به منها شراء حلوى المولد النبوي وعلى مستوى آخر يتبادل المسلمون التهاني والمعايدات.

رسائل تهنئة مولد النبي و تهنئة المولد النبوي الشريف 2022

أجمل رسائل تهنئة مولد النبي و تهنئة المولد النبوي الشريف 2022، هي من الجمل والكلمات التي تتصدر محرك البحث "جوجل" بالتزامن مع أقوى مناسبة دينية عند المسلمين، وهي مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

التهنئة بـ المولد النبوي الشريف للرسول صلى الله عليه وسلم

اما عن ميعاد مولد النبي فهو 12 ربيع الأول من كل عام هجري، ويحتفل المسلمين في بقاع الأرض بتلك المناسبة الدينية، ونستعرض معكم أجمل رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف.

أجمل رسائل تهنئة مولد النبي

رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف، نستعرضها لكم، والتي يعتمد عليها البعض للتهنئة بالمولد النبوي ويتبادلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيما بينهم:

ليلة أفراح وسرور، صارت الدنيا تنور، نبارك لكم ميلاد الرسول.

رسول الله يا نورا تجلى.. بك الخلق على الله استدلى، لقد أخبرت في الجوزاء ظلى، ونورا منك في العرش استقلى.

يا أنوار النبي أمسيك، وبمولده اهنيك، وادعي ربي من الكوثر يسقيني ويسقيك.

اللهم يسر لنا أمورنا في كل الأمور في ذكرى مولد أفضل الخلق، كل عام وأنتم بخير.

تمضي الأيام ولنا في ذكرى مولد المصطفى خير لقاء، كل عام واصدقائي بخير.

يا عالي المقام نهنيك قبل الزحام بمولد خير الأنام ودمت بصحة في كل عام.

زهور وبخور لأحلى الناس تدور بمقدم مولد الرسول المؤيد المنصور نهنئكم.

عمت الأنوار والأفراح بمقدم نور أشرف الأنبياء والمرسلين.

أكثروا من الصلاة على رسول الله، فبها تطيب النفوس وتهدأ النفوس.

بالخير مسيتك وبماء الورد رشيتك، وبمولد النبي هنيتك، وكل عام والجميع بألف خير.

كل عام وكل أحبابي وأصدقائي بخير وفي ذكرى المولد النبوي الشريف اقدم لكم احر التهاني والتبريكات.

تشرق الشمس بنورك سيدي يارسول الله صلى الله عليك يا خير خلق الله.

لقد ملأت الكون يا رسول الله بالفرح والعدل والحكمة نسأل الله أن يسقينا من يدك الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا.

عام بكم استضاء وبتحبكم ارتوى قلبي يا رسول الله يا سيد الخلق وخاتم النبيين والصديقين.

تاريخ عيد المولد النبوي الشريف 2022

وعن تاريخ "المولد النبوي الشريف 2022" فإن النبي صلى الله عليه وسلم، وُلد في دار عقيل بن أبي طالب، في عام الفيل في فجر الثاني عشر من ربيع الأول، وفي هذا المكان توفي والده قبل ولادته ورباه جده عبد المطلب، كما تقول الكثير من الأقوال أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في التاريخ ذاته و يحتفل المسلمون في الثاني عشر من ربيع الأول من كل عام بذكرى مولد خير الخلق صلى الله عليه وسلم.

موعد أجازة المولد النبوي الشريف

يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول هذا العام يوافق الثامن من شهر أكتوبر المقبل، حيث يتخذ الدول الإسلامية والعربية هذا اليوم يوم عطلة رسمية في كل من مصر والجزائر وتونس والمغرب والسودان والصومال وجيبوتي والسعودية واليمن وعمان والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وفلسطين والعراق والأردن وسوريا وغيرها من الدول الإسلامية والعربية، فيما حددت مصر يوم الخميس الحادي والعشرين موعدا لأجازة المولد النبوي الشريف 2021 هذا العام.