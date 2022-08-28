موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2022 للعام الهجري 1444.. وحكم الاحتفال به

تتصدر محركات البحث موعد إجازة المولد النبوي الشريف لهذا العام وذلك من قبل الموظفين في القطاع العام والخاص وقطاع الأعمال حيث يحصلوا على اجازة رسمية مدفوعة الأجر .

موعد إجازة المولد النبوي الشريف للعام الهجري 1444

في هذا اليوم يحتفل المسلمون بميلاد سيدنا محمد (ص)، لذلك فإنهم يترقبون موعد المولد النبوي الشريف 2022، من أجل عمل بعض الطقوس المتعلقة باحتفالات المولد، مثل حلقات المدح والإنشاد الديني، التي تتم في العديد من الأماكن المختلفة، وهناك مظاهر احتفالات أخرى متعلقة كثيرة، خلال أيام المولد النبوي.

موعد المولد النبوي الشريف 2022

وبالحديث عن موعد المولد النبوي 2022 فلكيا، فإنه يأتي في شهر أكتوبر من العام الجاري، وتحديدا في يوم السبت الموافق 8 أكتوبر 2022، والجدير بالذكر أن الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أعلن عن إجازة المولد النبوي الشريف، وأوضح أنها ستكون الإجازة الأخيرة التي يحصل عليها الموظفون في العام الحالي، وعادة ما يكون موعد المولد النبوي 2022 إجازة رسمية في القطاع العام والخاص.

مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في مصر

ويعد مولد النبوي الشريف 2022، من أهم المناسبات الدينية التي يحتفل بها المسلمون كل عام، وفي مصر هناك مظاهر مختلفة للاحتفال بالمناسبة، مثل التهادي بالحلويات، ومشاركة التهنئة بين المواطنين وبعضهم.

حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

وبعد الحديث عن موعد المولد النبوي 2022، نستعرض في السطور التالية، هل الاحتفال بالمولد النبوي حرام أم حلال، وهو سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، مؤكدين جواز تلك الاحتفالات، والتهادي أيضا في اليوم العظيم، خاصة أن الرسول كان يحتفل بيوم مولده، ولم يرد أي نص يمنع الاحتفال أو التهادي في ذكرى المولد النبوي الشريف.

اتفق الفقهاء على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولِد يوم الاثنين، 12 ربيع الأول، وذلك في عام الفيل، بحسب ما أكدت دار الإفتاء المصرية.

إجازات القطاع الخاص 2022

في هذا الصدد قال وزير القوى العاملة: «يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مِثلي هذا الأجر».

أضاف الوزير:«إن ذلك يأتي في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن بتحديد إجازة رأس السنة الهجرية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام والقطاع الخاص».