الأحد 21 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

موعد أجازة المولد النبوي 2022 لموظفي القطاع العام والخاص

مولد النبي
مولد النبي
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يبحث المسلمون عن موعد أجازة المولد النبوي 2022 والتي تعد واحدة من أهم المناسبات الدينية التي يحتفل بها المسلمون في ١٢ ربيع الأول من كل عام، وللمصريين طقوس خاصة في المولد النبوي حيث يشترون حلوى مخصصة لذلك، كما تتعامل الدولة مع هذا اليوم على أنه أجازة رسمية للعاملين في القطاعين العام والخاص.

المولد النبوي 2022

وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد أجازة المولد النبوي 2022 للعاملين في القطاعين العام والخاص.

موعد اجازة المولد النبوي 2022

يوافق موعد إجازة المولد النبوي 2022 ١٢ ربيع الأول يوم السبت 8 أكتوبر ٢٠٢٢ ، ومع قرار مجلس الوزراء بترحيل كافة الأجازات الرسمية ليوم الخميس من الأسبوع نفسه الخاص بالأجازة فسيتم ترحيل أجازة المولد النبوي إلى 14 أكتوبر 2022.

ويحصل العاملون في الحكومة والقطاع الخاص على عطلة رسمية في ذكرى المولد النبوي مدفوعة الأجر .

 

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موعد إجازة المولد النبوى 2022 للموظفين

أجازة المولد النبوي 

 

ويحتفل المسلمون بأجازة المولد النبوي رغم اتجاه البعض لاعتبار المولد النبوي بدعة إلا أن دار الإفتاء المصرية أكدت على السماح للمصريين بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف ليس بدعة بل يجوز الاحتفال به، مدللة إن الاحتفال بالمولد النبوي (ذكرى ميلاد النبي محمد) التي تصادف هذا العام في الـ18 من أكتوبر الجاري، هو أمر أجمع العلماء على جوازه، مؤكدة في الوقت ذاته على أنه ليس "بدعة".

مضيفة في تغريدة منفصلة: "الخطأ: شراء حلوى المولد والتهادي بها بدعة.. الصحيح: شراء حلوى المولد والتهادي بها من باب إظهار الفرح والسرور بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرٌ جائز ومستحبٌ شرعًا"

 

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وائل لطفي

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