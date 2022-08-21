موعد أجازة المولد النبوي 2022 لموظفي القطاع العام والخاص

يبحث المسلمون عن موعد أجازة المولد النبوي 2022 والتي تعد واحدة من أهم المناسبات الدينية التي يحتفل بها المسلمون في ١٢ ربيع الأول من كل عام، وللمصريين طقوس خاصة في المولد النبوي حيث يشترون حلوى مخصصة لذلك، كما تتعامل الدولة مع هذا اليوم على أنه أجازة رسمية للعاملين في القطاعين العام والخاص.

المولد النبوي 2022

وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد أجازة المولد النبوي 2022 للعاملين في القطاعين العام والخاص.

موعد اجازة المولد النبوي 2022

يوافق موعد إجازة المولد النبوي 2022 ١٢ ربيع الأول يوم السبت 8 أكتوبر ٢٠٢٢ ، ومع قرار مجلس الوزراء بترحيل كافة الأجازات الرسمية ليوم الخميس من الأسبوع نفسه الخاص بالأجازة فسيتم ترحيل أجازة المولد النبوي إلى 14 أكتوبر 2022.

ويحصل العاملون في الحكومة والقطاع الخاص على عطلة رسمية في ذكرى المولد النبوي مدفوعة الأجر .

أجازة المولد النبوي

ويحتفل المسلمون بأجازة المولد النبوي رغم اتجاه البعض لاعتبار المولد النبوي بدعة إلا أن دار الإفتاء المصرية أكدت على السماح للمصريين بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف ليس بدعة بل يجوز الاحتفال به، مدللة إن الاحتفال بالمولد النبوي (ذكرى ميلاد النبي محمد) التي تصادف هذا العام في الـ18 من أكتوبر الجاري، هو أمر أجمع العلماء على جوازه، مؤكدة في الوقت ذاته على أنه ليس "بدعة".

مضيفة في تغريدة منفصلة: "الخطأ: شراء حلوى المولد والتهادي بها بدعة.. الصحيح: شراء حلوى المولد والتهادي بها من باب إظهار الفرح والسرور بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرٌ جائز ومستحبٌ شرعًا"