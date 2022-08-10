الأربعاء 10 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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الدين لله

موعد إجازة المولد النبوى 2022 للموظفين

المولد النبوي
المولد النبوي
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يبحث موظفو القطاع العام والخاص عن موعد إجازة المولد النبوي 2022، والتي تمنحها الدولة إجازًة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين.

ميعاد إجازة المولد النبوي 2022 

ويوافق يوم إجازة المولد النبوي 2022، يوم السبت الموافق 8 أكتوبر 2022، وتعتبر إجازة المولد النبوي 2022 هي آخر الإجازات الرسمية لعام 2022، والتي يحصل عليها الموظفون في الدولة القطاع الخاص والعام، يسبقها إجازة 6 أكتوبر التي توافق يوم الخميس.

ويوم إجازة المولد النبوي 2022، هو اليوم الذي يتم الاحتفال فيه بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويحرص الكثير من المسلمين على الاحتفال بذكراه بعدد من الطرق المختلفة، ولعل أبرز ملامح الاحتفال بذكرى مولد النبي محمد هي حلقات المدح والإنشاد الديني، التي تتم في العديد من الأماكن المختلفة.

الإجازات الرسمية 

تعتبر الإجازات الرسمية هي إجازة محددة سلفا بالقانون الذي يحكم الدولة ويمنع العمل فيها في القطاعين الخاص والعام بالدولة، وتختلف الإجازات الرسمية باختلاف الدول، وتحتل مصر وهونج كونج قائمة الدول في عدد الإجازات الرسمية.

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الإجازات الرسمية فى شهر أغسطس 2022

أنواع الإجازات الرسمية في مصر

إجازة لمناسبة دينية: مثل عيد الفطر وعيد الأضحى للمسلمين

إجازة لمناسبة وطنية: يوم الاستقلال

إجازة لذكرى أو حدث تاريخي

إجازات 2022

 

الخميس ٦ يناير: بمناسبة عيد الميلاد المجيد

الخميس ٢٧ يناير: بمناسبة ثورة ٢٥ يناير وعيد الشرطة

الإثنين ٢٥ أبريل: عيد تحرير سيناء (٢٥ أبريل ١٩٨٢)

الإثنين ٢٥ أبريل: عيد شم النسيم

السبت ٣٠ أبريل - الخميس ٥ مايو: بمناسبة عيد العمال وعيد الفطر المبارك

الخميس ٣٠ يونيو: ثورة ٣٠ يونيو

السبت ٩ يوليو إلى الخميس ١٤ يوليو: عيد الأضحى المبارك

السبت ٢٣ يوليو:عيد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢

السبت ٣٠ يوليو: رأس السنة الهجرية

الخميس ٦ أكتوبر: عيد القوات المسلحة (٦ أكتوبر ١٩٧٣)

السبت ٨ أكتوبر: عيد المولد النبوي الشريف

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وائل لطفي

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