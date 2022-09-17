السبت 17 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

بحضور عميد لاعبى العالم.. الناقد الرياضى أحمد درويش يحتفل بعقد قران شقيقه يحيى درويش

جريدة الدستور
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احتفل الناقد الرياضي أحمد درويش، رئيس تحرير برنامج "كورة كل يوم" المذاع على قناة الحياة ومسئول الملف الرياضي ببرنامج "صاحبة السعادة"، اليوم السبت، بعقد قران وزفاف شقيقه المحاسب يحيي درويش على أسماء عيسوي، في مسقط رأسه بمحافظة البحيرة.

وشهد الثنائي الصقر أحمد حسن نجم الكرة المصرية وعميد لاعبي العالم، والإعلامي كريم حسن شحاتة، على عقد القران، الذي أقيم في أجواء عائلية بحضور الأهل والأصدقاء بقاعة القصر الروماني بمدينة دمنهور.

حضر الحفل لفيف من الإعلاميين ورجال الصحافة ونواب البرلمان وقيادات شركة الكهرباء بمحافظة البحيرة.

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