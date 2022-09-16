الجمعة 16 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط حادث دهس شاب بسيارة فى التجمع

كاميرات المراقبة
كاميرات المراقبة
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تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها لضبط قائد سيارة ملاكي دهس عاملًا أثناء جلوسه على كرسي أعلى الرصيف بمنطقة التجمع؛ ما أسفر عن إصابته، وفر هاربًا.

تلقى قسم شرطة التجمع بلاغًا من الأهالي يفيد بإصابة عامل دهسته سيارة أثناء جلوسه على كرسي فوق الرصيف بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة عامل بإصابات بالغة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد السيارة لضبط مرتكبي الواقعة.

وبتفريغ كاميرات المراقبة تبين جلوس العامل على كرسي فوق الرصيف، وفجأة صعدت سيارة مسرعة الرصيف ودهسته مما أسفر عن إصابته.

ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتحرر محضر رقم 1440 جنح لسنة 2022، وتولت النيابة العامة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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