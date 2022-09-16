«المرور» ترصد 30 ألف سيارة أثناء القيادة برعونة

وجهت الإدارة العامة للمرور، العديد من الخدمات والتمركزات المرورية، بمختلف الطرق والمحاور السريعة، على مستوى الجمهورية، فضلاً عن القيام بحملات مكثفة، لمتابعة التزام قائدي السيارات بقوانين وآداب المرور، وذلك تنفيذًا اللواء محمد عبد الحفيظ مدير الإدارة العامة للمرور.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة، تحت إشراف اللواء أمجد محفوظ وكيل الإدارة العامة للمرور عن ضبط 92 ألفًا و635 مخالفة مرورية، تنوعت المخالفات ما بين: 30 ألف مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 1285 مخالفات السير بدون تراخيص، 11 دراجات نارية مخالفة، 9 مخالفة موقف عشوائي، 20 مخالفة لشروط التراخيص، 9 دراجات نارية مخالفة.

جدير بالذكر، أن جهود الحملات المرورية، قد أسفرت خلال أسبوع، عن تحرير 334494 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 65236 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 2142 موقفًا عشوائيًا.

وتمكنت الحملات من رفع «570 سيارة، 70 دراجة نارية» متهالكين، على مستوى الجمهورية، وضبط 17411 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس «الخوذة».

كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات، عن المرور على 225 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ1208 من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية حالة واحدة، وفحص 984 مركبة وتبين مخالفة 3 مركبات لاشتراطات الصلاحية الفنية.

وقامت الحملات بإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ4063 من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية 224 سائقًا منهم.