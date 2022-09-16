الجمعة 16 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن طالبتين غرقًا فى ترعة بالمنيا

غرق
غرق
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صرحت النيابة العامة بالمنيا بدفن جثة طالبتين عقب انتشالهن من ترعة الحريفة، بمركز العدوة، شمال محافظة المنيا عقب ورود تقرير الصفحة التشريحية لبيان سبب الوفاة وتبين من التقرير أن وفاة الطالبتين بإسفكسيا الغرق.

تلقى اللواء أسامة عبدالعظيم، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بمصرع «ر – خ – ر- 18 سنة»، و«ض – ع – ا – 14 سنة»، طالبتين، ومقيمتين بقرية بني وركان بمركز العدوة، غرقا في ترعة الحريق بدائرة المركز.

تم انتشال الجثتين، ونقلهما إلى مشرحة مستشفى العدوة المركزى، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة.

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وائل لطفي

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