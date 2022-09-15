الخميس 15 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 15-9-2022

أسعار الذهب
أسعار الذهب
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ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم لتسجل رقم قياسي جديد، حيث وصلت أسعار الذهب عيار ٢١ إلى ١١١٣ جنيهًا مصريًا، رغم تراجع سعر الذهب العالمي مع توقعات باتجاه البنك الفدرالي الأمريكي إلى رفع سعر الفائدة مما يجذب الاستثمارات أكثر نحو الدولار وليس الذهب.

وتعرض «الدستور»، في التقرير التالي، أسعار الذهب اليوم في مصر 15-9-2022

أسعار الذهب اليوم في الصاغة 

وجاءت أسعار الذهب في سوق الصاغة بدون ثمن المصنعية، والتي تختلف من محل لآخر كالتالي:  

أسعار الذهب عيار 24:  بيع 1,270 جنيه مصري، شراء 1,272 جنيه مصري . 

أسعار الذهب عيار 22:  بيع 1,164 جنيه مصري ، و شراء 1,166 جنيه مصري .

أسعار الذهب عيار 21: بيع 1,111 جنيه مصري ، شراء 1,113 جنيه مصري .

أسعار الذهب عيار 18: بيع 952 جنيه مصري . شراء 954 جنيه مصري .

أسعار الذهب عيار 14: بيع 741 جنيه مصري . شراء 742 جنيه مصري .

أسعار الذهب عيار 12: بيع 635 جنيه مصري ،  شراء 636

سعر الأونصة:  بيع 39,488 جنيه مصري شراء 39,559

سعر الجنيه الذهب: بيع 8,888 جنيه مصري شراء 8,904

الكيلو:  بيع 1,269,714 شراء جنيه مصري 1,272,000 جنيه مصري .

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أسعار الذهب في أسواق المال 

أسعار الذهب عيار 24 :   1,056 جنيه         $54.55

سعر الذهب عيار 22  :    968.16 جنيه       $50.00

اسعار الذهب عيار 21 :    924.17 جنيه       $47.73

اسعار الذهب عيار 18 :    792.14 جنيه       $40.91

سعر الذهب عيار 14 :    616.10 جنيه       $31.82

سعر الذهب عيار 12 :   528.08 جنيه       $27.27

سعر الذهب عيار 9 : 396.06 جنيه       $20.46

أسعار أوقية الذهب :  32,847 جنيه       $1,697

أسعار جنيه الذهب :  7,393 جنيه         $381.86

أسعار كيلو الذهب : 1,056,167 جنيه  $54,550

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سعر الذهب العالمي 

وتراجع سعر الذهب العالمي خلال تعاملات اليوم ليسجل 1700 دولار للأوقية وسط توقعات لزيادات حادة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1694.60 دولار للأوقية ، بعد أن سجل في الجلسة السابقة أكبر هبوط من حيث النسبة المئوية ليوم واحد منذ 14 يوليو مدفوعًا بصعود الدولار في أعقاب زيادة مفاجئة في التضخم في الولايات المتحدة.

وهبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.76 بالمئة إلى 1704.40 دولار للأوقية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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